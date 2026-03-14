Trump: İran\'ın Yok Etme Planları Artık Öldü

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tahran yönetiminin bölgesel hedeflerine ilişkin iddialarda bulundu. İran'ın tüm Orta Doğu'yu ele geçirme ve İsrail'i haritadan silme gibi amaçları olduğunu savunan Trump, "İran'ın tüm Orta Doğu'yu ele geçirme ve İsrail'i tamamen yok etme planları vardı. Tıpkı İran'ın kendisi gibi, bu planlar da artık öldü" ifadelerini kullandı.