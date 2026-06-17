Trump: 'İran Nükleer Silaha Sahip Olmayacak' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: 'İran Nükleer Silaha Sahip Olmayacak'

Trump: \'İran Nükleer Silaha Sahip Olmayacak\'
17.06.2026 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran ile yapılan anlaşmanın detaylarını ve Lübnan'daki durumu değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran nükleer silaha sahip olamayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nden ayrılmadan önce yaptığı basın toplantısında, İran ile varılan mutabakata ilişkin değerlendirmede bulundu. Mutabakatın kendileri açısından iyi bir anlaşma olduğunu belirten Trump, "Anlaşma kısa süre içinde, yarın ya da belki ertesi gün imzalanacak. Bu mutabakatla 60 günlük müzakere sürecinde tüm detaylar ele alınarak çözüme bağlanacak. Eğer 60 gün içinde sonuç alınmazsa, sorun değil, bombalamaya geri döneriz. Bunu yapmak istemiyorum çünkü bu çok iyi bir anlaşma, ama mecbur kalabiliriz" ifadelerini kullandı.

Trump, anlaşmanın özünün 'Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak' ve 'İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak' olduğunu vurgulayarak, her iki konuda da başarılı olduklarını dile getirdi.

'NETANYAHU'NUN LÜBNAN KONUSUNDAKİ TUTUMUNU DOĞRU BULMUYORUM'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle eleştiren Trump, Netanyahu'nun bu konudaki tutumunu doğru bulmadığını kaydetti. Trump, Netanyahu'nun 'aslında iyi bir adam' olduğunu söyleyerek, "Ancak bazen biraz heyecanlanıyor. Lübnan konusunda ufak anlaşmazlıklarımız var. Bibi, biraz daha yumuşak davranabilirsin, diyorum. Hizbullah'tan biri bir binaya girdi, diye her seferinde o binayı yıkmana gerek yok. İsrail'in kendini savunma hakkı var. İsrail, Hizbullah konusunda daha iyi davranabilirdi. İki insansız hava aracı çöle doğru vurulup zararsız bir şekilde yere düştüğünde, Beyrut'taki binaları yıkmaya gerek yok. Lübnan konusunda iyi bir iş çıkarmıyorlar ve Lübnan için üzülüyorum" diye konuştu.

Trump, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da değinerek, "Bu çok büyük haksızlık, özellikle de Beyrut'a bakınca.. Önceki gün oradaki manzaraya baktım, oraya yapılan saldırı. Bana göre gereksiz olan büyük bir saldırıydı" açıklamasını yaptı.

İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesine ilişkin teknik görüşmelerin derhal başlayacağının da altını çizen Trump, "Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği kademeli olarak artacak, birkaç hafta içinde geçişlerin normal seyrine dönmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump: 'İran Nükleer Silaha Sahip Olmayacak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darıca’da denize giren kardeşlerden biri boğuldu Darıca'da denize giren kardeşlerden biri boğuldu
İsrail Güvenlik Kabinesi’nde İran’a saldırı tartışması İsrail Güvenlik Kabinesi'nde İran'a saldırı tartışması
İstanbul’daki cinayetin şüphelisi Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı İstanbul'daki cinayetin şüphelisi Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı
TBMM’nin çalışması süresi uzatıldı TBMM'nin çalışması süresi uzatıldı
BDDK, Dost Katılım Bankası’nın kurulmasına izin verdi BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi
İsrail medyası: Ordu, Lübnan’ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır İsrail medyası: Ordu, Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır
Aynı dosya, farklı şehirlerde yargılama: Birinde beraat, diğerinde tutuklama Aynı dosya, farklı şehirlerde yargılama: Birinde beraat, diğerinde tutuklama
Norveç Irak’a gol oldu yağdı Norveç Irak'a gol oldu yağdı

22:11
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
22:09
Dünya Kupası’nda şok sonuç Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti
Dünya Kupası'nda şok sonuç! Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti
21:55
Fed’in faiz kararının ardından altın çakıldı
Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı
21:02
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
20:48
“Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı“ iddiası Soruşturma başlatıldı
"Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı" iddiası! Soruşturma başlatıldı
20:30
Dilan Polat’ın tüm hesaplarına erişim engeli
Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli
19:22
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız
18:10
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen “AP Türkiye raporu“ kabul edildi, Dışişleri’nden jet hızında tepki geldi
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 22:33:28. #7.13#
SON DAKİKA: Trump: 'İran Nükleer Silaha Sahip Olmayacak' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.