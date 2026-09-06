Trump, İspanya'yı sınırlarını kontrol edememekle suçladı
ABD Başkanı Donald Trump, İspanya'daki olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, İspanya'nın sınırlarını kontrol edemediğini belirterek yaşananları üzücü olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, "İspanya sınırlarını kontrol edemeyen bir ülke" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından İspanya'daki olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "İspanya'da yaşananlar çok üzücü; sınırlarını hiç kontrol edemeyen bir ülke" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
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