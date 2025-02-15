Trump, İsrail\'in Rehineleri Serbest Bırakma Kararına Dikkat Çekti

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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki esir takasının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in bugün tüm rehinelerin serbest bırakılması ı·çı·n verilen süre konusunda ne yapacağına karar vermesı· gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump Gazze'de bugün Hamas tarafından serbest bırakılan esirlerden birinin ABD vatandaşı olduğunu belirtti. Trump açıklamasında İsrail'in tüm rehinelerin serbest bırakılması için verilen süre konusunda karar vermesi gerektiğine dikkat çekerek, "Hamas, aralarında bir Amerikan vatandaşının da bulunduğu üç rehineyi Gazze'den serbest bıraktı. İyi durumda görünüyorlar. Bu, geçen hafta hiçbir rehineyi serbest bırakmayacakları yönündeki açıklamalarından farklıydı. İsrail'in şimdi tüm rehinelerin serbest bırakılması için konulan bugün saat 12.00 son tarihi konusunda ne yapacağına karar vermesi gerekecek. ABD, alacakları kararı destekleyecek" dedi.