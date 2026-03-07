Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı

İsrail ile birlikte İran'a yönelik başlattıkları saldırılarla savaşın fitilini ateşleyen ABD'nin Başkanı Donald Trump'tan yeni bir hamle geldi.
Trump, Batı Yarımküre'deki "kartelleri ortadan kaldırmak" için yeni bir askeri koalisyon kurduklarını ve 17 ülkenin resmen ittifaka katıldığını açıkladı.
Trump ayrıca Latin Amerika liderlerine hitabı sırasında ülkelerdeki güvenlik sorunlarına değinerek, "İnanması zor olsa da bazılarınızın tehlikede olduğunu söylemeliyim. Eğer bizden isterseniz füze kullanabiliriz" dedi.
