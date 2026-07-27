Trump: Mühimmat Stoğumuz Yeterli
Trump, ordunun mühimmat stoğunun yeterli olduğunu belirtti ve saldırı ertelemeleri hakkında konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, "Dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata ve ihtiyacımız olandan çok daha fazlasına sahibiz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, ordunun elindeki önleyici füze stokunun azalacağına dair uyarıların ardından İran'a geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Trump, mühimmat stoklarının yeterli olduğunu söyleyerek, "Dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata ve ihtiyacımız olandan çok daha fazlasına sahibiz" ifadelerini kullandı.
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