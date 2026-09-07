Trump, New Mexico eyaletinin adının New America olarak değiştirilmesini önerdi
ABD Başkanı Donald Trump, New Mexico eyaletinin adının 'New America' olarak değiştirilmesini önerdi. Trump, sosyal medyada bu yönde gelen önerileri beğendiğini belirtirken Beyaz Saray da konuya ilişkin bir görsel paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, New Mexico eyaletinin adının 'New America' olarak değiştirilmesini önerdi.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda birçok kişinin New Mexico'nun adının 'Yeni Amerika' olarak değiştirilmesini önerdiğini belirterek, bu fikri çok beğendiğini bildirdi.
Beyaz Saray da eyaletin adındaki 'Mexico' kısmının üzerinin çizildiği ve yerine 'Amerika' yazıldığı bir görseli yeniden paylaştı.
Kaynak: DHA
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