Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım - Son Dakika
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Dünya

Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım

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ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefiklerinin harcama hedeflerini karşılamamaları halinde onları savunmayacaklarını belirterek; "Eğer ödeme yapmazlarsa onları savunmayacağım. Hayır, onları savunmayacağım. Bunu söylediğimde çok tepki aldım" ifadelerini kullandı.

07.03.2025 01:28  Güncelleme: 07:36
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ABD Başkanı Donald Trump, yeterince ödeme yapmazlarsa ABD'nin NATO müttefiklerini savunmayacağını belirtti. Trump, önümüzdeki bir buçuk ay içinde Suudi Arabistan'a seyahat etmeyi planladığını da aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te gazetecilere verdiği demeçte, bir kez daha, harcama hedeflerini karşılamamaları halinde ABD'nin NATO müttefiklerini savunmayabileceğini belirtti.

NATO ÜLKELERİNE TEHDİT GİBİ SÖZLER

Oval Ofis'te bir muhabirin "ABD'nin ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağını bir politika haline getirecek misiniz?" sorusuna Trump, "Eğer ödeme yapmazlarsa onları savunmayacağım. Hayır, onları savunmayacağım. Bunu söylediğimde çok tepki aldım." cevabını verdi.

Başkan Trump, "Eğer ABD sıkıntıya girerse ve biz onları arayıp 'Bir sorunumuz var' dersek, Fransa, 'Bir sorunumuz var' dersek, adını vermeyeceğim birkaç ülke daha… Sizce gelip bizi korurlar mı?" dedi.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEK

ABD Başkanı Trump açıklamasının devamında önümüzdeki bir buçuk ay içinde Suudi Arabistan'a seyahat etmeyi planladığını da dile getirdi. Trump, "Onlarla harika bir ilişkim var ve bana çok iyi davrandılar. Ancak askeri teçhizat ve diğer şeyleri satın almak için Amerikan şirketlerine çok para harcayacaklar." dedi.

Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım
Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Bayram :
    40 yildir pkk ile savasiyoruz nato nerede??? Nato en basta amerika pkk yi egitmekle ve silah vermekle mesgul.. 311 8 Yanıtla
  • Serkan Çopur:
    Arap köpeklerini görmeye gidecek ve para alacak valla adam işini biliyor 208 20 Yanıtla
  • Sedat Genç:
    Avrupa sonunda Türkiyenin kapısını çalacak.. 139 37 Yanıtla
  • Derya Nadir:
    İnanın benim kendi düşüncem... Bu adam kafayı yemiş.. Çok kötü yerlere gidiyor bu gidişat... Artık birilerinin bu düzene dur demesi lazım.. Neyse. Saygılarımla 155 10 Yanıtla
  • Kemal Avci:
    ADAMA PARA VER İSTİDİGİNİ YAP 79 2 Yanıtla
  • Seçkin Topuz :
    kitabı iyi okumus :) taktikleri hızlı öğrendi. 59 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    trump geldı dunya gercegı gordu 55 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HELAL OLSUN SANA TRUMP HERKESI HİZAYA SOKTUN , BIRDE 5.MADDEYI KALDIR ŞIMARIK AVRUPA GORSUN HALİNİ 36 9 Yanıtla
  • Ali Kaptan:
    Buda kendini gerçekten bir halt sandı adam akıllı bir ülkeyle savaşa tutuşsun çevre ülkelerden ona yardım gelmezsin onun halkı Beyaz saraya saldırır görür 30 4 Yanıtla
  • 003644:
    Amerika savaşa girdiğinde ingiltere dışında kim yanında olacak 30 3 Yanıtla
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