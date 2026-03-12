Trump: Petrol Fiyatları Yükselince Daha Fazla Kazanıyoruz - Son Dakika
Trump: Petrol Fiyatları Yükselince Daha Fazla Kazanıyoruz

12.03.2026 17:36
Trump, ABD'nin petrol üretimindeki başarısının kazanç sağladığını söyledi, İran'a dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD dünyanın en büyük petrol üreticisi dolayısıyla petrol fiyatları yükseldiğinde daha fazla kazanıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD açık ara farkla dünyanın en büyük petrol üreticisi dolayısıyla petrol fiyatları yükseldiğinde çok para kazanıyoruz. Ancak Başkan olarak benim için çok daha büyük ilgi ve öneme sahip olan şey, kötü bir imparatorluk olan İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını ve Orta Doğu'yu, hatta dünyayı yerle bir etmesini durdurmaktır. Bunun olmasına asla izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

