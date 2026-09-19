Trump, Rusya'ya yeni yaptırımlar, İran'a 5 yıl uzatma getiren yasayı onayladı - Son Dakika
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Trump, Rusya'ya yeni yaptırımlar, İran'a 5 yıl uzatma getiren yasayı onayladı

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Trump, Rusya\'ya yeni yaptırımlar, İran\'a 5 yıl uzatma getiren yasayı onayladı
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ABD Başkanı Trump, Rusya yaptırımlarını genişleten ve İran'da süreyi 5 yıl uzatan yasayı imzaladı. Yasa, Rus yetkililere, bankalara ve enerji gemilerine yaptırım öngörürken Trump'a, Rus enerjisini en çok ithal eden 5 ülkeye yüzde 100'e varan gümrük vergisi yetkisi veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleten ve İran'a yönelik yaptırımların süresini uzatan 'Lindsey O. Graham 2026 Rusya ve İran'a Yaptırım Yasası'nı imzalayarak yasalaştırdı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre; ABD Başkanı Donald Trump, Rusya yaptırım yasa tasarısını imzaladı. 'Lindsey O. Graham 2026 Rusya ve İran'a Yaptırım Yasası' başlıklı düzenleme; Rusya'ya yönelik yasal yaptırımları, gümrük vergilerini ve yasakları genişletirken, İran'a yönelik mevcut yaptırımların süresini de uzatıyor. Söz konusu tasarı, Senato'nun 7 Ağustos'taki onayının ardından bu hafta ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.

Yasa; Rus yetkililere, bankalara ve Rus enerjisini taşımada kullanılan gemilere yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Düzenleme ayrıca Trump'a, Rus petrolü veya doğal gazını en çok ithal eden 5 ülkeden gelen ürünlere yüzde 100'e varan oranlarda gümrük vergisi uygulama yetkisi veriyor. Düzenleme kapsamında İran'a yönelik yaptırımların süresi 5 yıl uzatılarak ülkenin enerji ve silah sektörlerini hedef alan yaptırımlar muhafaza ediliyor.

Yasa, yasa tasarısının hazırlanması için çalışma yürüten ve temmuz ayında hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın adını taşıyor.

Kaynak: DHA
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