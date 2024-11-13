Trump, Savunma ve Verimlilik İsimlerini Açıkladı

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(ANKARA) - ABD Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump, dün Savunma Bakanı olarak Fox News yorumcusu Pete Hegseth'i seçtiğini ve Elon Musk ile Vivek Ramaswamy'i yeni oluşturulan Devlet Verimliliği Departmanı'na eş başkan olarak görevlendireceğini açıkladı.

Hegseth'in adaylığı ABD Senatosu tarafından onaylanırsa, Trump'ın seçim kampanyasında, muhafazakarların karşı çıktığı "çeşitlilik konusunda ilerici politikalar izlemekle suçladığı generalleri, ABD ordusundan tahliye etme vaadini" yerine getirmiş olacak. Trump, kararını açıkladıktan sonra Ulusal Muhafız Ordusu gazisi olan ve web sitesine göre Afganistan, Irak ve Guantanamo Körfezi, Küba'da görev yapan Hegseth'i övdü. Trump,"Pete sert, zeki ve önce Amerika'ya gerçekten inanan biri. Pete dümendeyken Amerika'nın düşmanlarının dikkatine, 'Ordumuz yeniden büyük olacak ve Amerika asla geri adım atmayacak" diye konuştu.

Hegseth'in adaylığı Pentagon'daki generallere gözdağı olabilir

Hegseth, geçmişte sadece sınırlı politika pozisyonlarını dile getirmiş olsa da NATO müttefiklerini zayıf oldukları için eleştirmiş ve Çin'in komşularına hükmetmenin eşiğinde olduğunu söylemişti. Hegseth, siyasi ve dini görüşleri nedeniyle kendisini artık istemeyen bir ordu tarafından dışlandıktan sonra 2021 yılında ordudan ayrıldığını açıklamıştı.

Bunun aynı zamanda Hegseth ile Hegseth'in "solcu politikacıların radikal pozisyonlarını takip etmekle" suçladığı, Pasifik ve Orta Doğu'da komuta tecrübesi olan eski bir savaş pilotu olan Genelkurmay Başkanı Hava Kuvvetleri Generali C.Q. Brown arasında da bir sürtüşmeye neden olabileceği belirtiliyor.

Trump'ın bu seçimi, çoğu Trump ve Cumhuriyetçilerin muhalifleri tarafından kınanırken; Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nin en üst düzey Demokrat üyesi Adam Smith, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı giriş seviyesinde bir pozisyon olmamalı" dedi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Pentagon'da ise Trump'ın "sadakatsiz" olarak algıladığı subayları ve devlet memurlarını tasfiye etmeyi hedeflediğine dair bir endişe var. Trump, haziran ayında Fox News'e, muhafazakarlar tarafından ilerici politikaları aşağılamak için kullanılan, ırksal ve sosyal adalete odaklananlar için kullanılan bir terim olan "uyanık" olarak nitelendirdiği generalleri kovacağını söyledi.

Musk ve Ramaswamy de Kamu Verimliliği Başkanlığı'nın başında olacak

Öte yandan Trump, Elon Musk'ı daha verimli bir hükümet oluşturmayı amaçlayan bir göreve atayarak, kendisinin seçilmesine yardımcı olmak için milyonlarca dolar bağışta bulunan dünyanın en zengin adamının daha fazla nüfuz elde etmesine yol açtığı belirtildi. Musk ve eski Cumhuriyetçi başkan adayı Vivek Ramaswamy, yeni oluşturulan ve Trump'ın hükümetin sınırları dışında faaliyet göstereceğini belirttiği Devlet Verimliliği Departmanı'na eş başkanlık edecek.

Trump, Musk ve Ramaswamy'nin "hükümet bürokrasisini ortadan kaldırması, aşırı düzenlemeleri azaltması, savurgan harcamaları kesmesi ve federal ajansları yeniden yapılandırmasının önünü açacağını" söyledi. Yeni dairenin, Cumhuriyetçilerin uzun süredir devam eden hayallerini gerçekleştireceği ve "hükümet dışından tavsiye ve rehberlik sağlayacağını" söyleyen Trump, Musk ve Ramaswamy'nin rollerinin Senato onayı gerektirmeden gayri resmi olacağına ve Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, sosyal medya platformu X ve roket şirketi SpaceX'in başında kalmasına izin vereceğine işaret etti.