Trump'tan ara seçim vaadi, çoğunluk Cumhuriyetçilerde kalırsa her yetişkine 5 bin dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Trump'tan ara seçim vaadi, çoğunluk Cumhuriyetçilerde kalırsa her yetişkine 5 bin dolar

Trump\'tan ara seçim vaadi, çoğunluk Cumhuriyetçilerde kalırsa her yetişkine 5 bin dolar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerde Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğun Cumhuriyetçi Parti'de kalması halinde her yetişkin ABD vatandaşına 5.000 dolar ödeme sözü verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğun Cumhuriyetçi Parti'de kalması halinde, her yetişkin ABD vatandaşına 5.000 dolar ödeme sözünde bulundu. ABD Kongresi'nin iki kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti 214'e karşı 218 sandalyeyle, Senato'da da 47'ye karşı 53 sandalyeyle çoğunlukta. Ancak Trump vadettiği ödemeyi nasıl finanse edeceğine dair ayrıntıysa vermedi, ancak bu vaadini şirketlerin hissedarlarına temettü ödemesi veya Amerikan yönetiminin geçen yıl askeri personele gönderdiği ilave 1.776 dolarlık çeklere benzetti.Trump, bu ödemelerin ülkenin "muazzam ekonomik başarısının" bir sonucu olacağını savundu ve finansmanının kısmen yabancı mallara uygulanan ek gümrük vergilerinden sağlanabileceğini öne sürdü.Seçmenlere para vaadinde bulunmanın yasal olup olmadığı da net değil. Trump açıklamayı ara seçimlerden önce alışılagelmedik şekilde başlattığı Cumhuriyetçi Parti Kongrelerinin ilkinin düzenlendiği Dallas'ta yaptı. Trump daha önce de uygulamaya soktuğu ek gümrük vergilerinden her vatandaşa 2.000 dolarlık ödeme yapma vaadinde bulunmuştu.

Kaynak: BBC

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyetçi Parti, Donald Trump, ABD Başkanı, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan ara seçim vaadi, çoğunluk Cumhuriyetçilerde kalırsa her yetişkine 5 bin dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı
Gemi faciasında insanları böyle kurtarmaya çalıştı Görüntüler günler sonra ortaya çıktı Gemi faciasında insanları böyle kurtarmaya çalıştı! Görüntüler günler sonra ortaya çıktı
Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu Fiyatlar cep yakıyor Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu! Fiyatlar cep yakıyor
Tayland’da anaokulunda silahlı saldırı Bir öğretmen hayatını kaybetti Tayland'da anaokulunda silahlı saldırı! Bir öğretmen hayatını kaybetti
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık

08:45
Real Madrid’i karıştıracak Arda Güler-Mourinho iddiası Sebebini duyurdular
Real Madrid'i karıştıracak Arda Güler-Mourinho iddiası! Sebebini duyurdular
08:43
İlklerin iPhone’u Apple yıllardır yapmadığı ne varsa Duo’da yaptı
İlklerin iPhone'u! Apple yıllardır yapmadığı ne varsa Duo'da yaptı
08:34
6 dakika yetti Galatasaray taraftarı yıldız isim için “Gönderilsin“ diyor
6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için "Gönderilsin" diyor
08:12
Bu takımın şakası yok İlk maçtan dinlene dinlene gol attılar
Bu takımın şakası yok! İlk maçtan dinlene dinlene gol attılar
06:41
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz gözaltına alındı
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz gözaltına alındı
06:27
Yunanistan’dan Ankara’yı kızdıracak çıkış: Gerekirse müdahale ederiz
Yunanistan'dan Ankara'yı kızdıracak çıkış: Gerekirse müdahale ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 09:02:38. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan ara seçim vaadi, çoğunluk Cumhuriyetçilerde kalırsa her yetişkine 5 bin dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement