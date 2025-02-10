Trump'tan Gazze Açıklamaları: Filistinlilere Dönüş Hakkı Yok

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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'ye ilişkin tepki çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Gazze'nin sahibi olacağını söyleyen Trump, "Filistinlilerin bu bölgeye dönme hakkının olmayacağını" ifade etti.

Trump, Fox News kanalına verdiği röportajda Gazze'yi devralma planına ilişkin konuştu.

Gazze'deki Filistinlilere Mısır ve Ürdün'de daha güvenli ve yaşanabilir alanlar inşa edeceklerini ifade eden Trump, Gazze'yi devralma planında Filistinlilerin geri dönme hakkının olmayacağını kaydetti.

Trump, "Bulundukları yerden biraz uzakta güvenli yaşam alanları inşa edeceğiz. Bu arada, buranın (Gazze'nin) sahibi ben olacağım. Bunu gelecek için bir emlak geliştirme planı olarak düşünün, güzel bir toprak parçası olacak." dedi.

"Peki Filistinlilerin geri dönüş hakkı olacak mı?" sorusuna Trump, "Hayır olmayacak, çünkü çok daha iyi konutlara sahip olacaklar." diye yanıt verdi.

Trump, Filistinliler için "kalıcı" yerler inşa etmekten bahsettiğini vurgulayarak, "Eğer geri dönmek zorunda kalırlarsa, bunun gerçekleşmesi için yıllar geçmesi gerekecek, ayrıca orası yaşanabilir bir alan değil. Ürdün ve Mısır ile bir anlaşma yapabileceğimi düşünüyorum. Bilirsiniz, onlara yılda milyarlarca dolar veriyoruz." şeklinde konuştu.