Trump'tan Gazze'de Silahsızlanma Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Trump'tan Gazze'de Silahsızlanma Anlaşması

Trump\'tan Gazze\'de Silahsızlanma Anlaşması
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Gazze'deki grupların silahsızlanmasını öngören bir anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Kurulu'nun Gazze'deki Hamas ve diğer silahlı grupların "tamamen silahsızlandırılması" konusunda bir anlaşmaya vardığını söyledi.Hamas ve İsrail'in anlaşmaya taraf olup olmadığı henüz net değil. Her iki taraf da açıklama hakkında yorum yapmadı.Trump, İsrail'in Gazze'den "silahsızlanma tamamlandığında" çekileceğini söyledi. Anlaşmayı "Gazze'nin nihayet yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesine yönelik kritik bir adım" olarak nitelendirdi. ABD arabuluculuğuyla sağlanan Gazze ateşkes planının ikinci aşaması, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve Gazze'nin yeniden inşasını içeriyor.Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda, "Bu, Trump'ın 20 Maddelik Planı'nın uygulanmasında önemli bir dönüm noktası" dedi. "Anlaşma, dikkatlice yapılandırılmış aşamalarla yürürlüğe girecek. Silahsızlanma tamamlanınca, İsrail güçleri geri çekilecek ve Uluslararası İstikrar Gücü, Gazze'nin sakinleri ve komşuları için güvenli olmasını sağlamak üzere yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacak" diye ekledi.Arabuluculuk yapan Mısır, Katar ve Türkiye'ye teşekkür etti.Reuters'a konuşan isimsiz kaynaklar, günün erken saatlerinde arabulucular ve Hamas liderleri arasında Kahire'de ABD arabuluculuğunda hazırlanan Gazze barış planının uygulanmasına ilişkin görüşmelerde nadir görülen bir ilerleme kaydedildiğini bildirmişti. Ancak bir İsrail yetkilisi, önerilen şartların tatmin edici olmadığını söyledi.BBC'ye konuşan müzakerelerle ilgili bilgi sahibi üst düzey bir Filistinli yetkiliye göre, Hamas nisan ayında Trump'ın Gazze barış çabalarının önde gelen isimlerinden birinin silahsızlanma planını reddetti.BBC bu yılın başlarında, kurulun başlangıçta Gazze'deki İsrail ve Hamas arasındaki savaşı sona erdirmeye ve yeniden yapılanmayı denetlemeye yönelik olarak tasarlandığını bildirmişti. Ancak öneride Filistin topraklarından bahsedilmiyor ve BM'nin işlevlerinin yerini alacak şekilde tasarlanmış gibi görünüyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Donald Trump, Politika, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Gazze'de Silahsızlanma Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Bütün şehir bu olayı konuşuyor Polis yeleği ile milyonluk vurgun Bütün şehir bu olayı konuşuyor! Polis yeleği ile milyonluk vurgun
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı
ABD hava saldırısı başlattı İran’da art arda patlama sesleri ABD hava saldırısı başlattı! İran'da art arda patlama sesleri
Netanyahu’ya canlı yayında zor soru: Trump’ı savaşa siz mi ikna ettiniz Netanyahu'ya canlı yayında zor soru: Trump'ı savaşa siz mi ikna ettiniz?
Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var

00:27
Beşiktaş’ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano
Beşiktaş'ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano
00:21
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi
22:53
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM’de kabul edildi
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
22:12
Cem Küçük’le ilgili dikkat çeken iddia İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
Cem Küçük'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
21:44
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
21:41
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 02:54:26. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan Gazze'de Silahsızlanma Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.