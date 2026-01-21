Trump'tan Grönland ve Danimarka'ya: Biz olmasak Almanca konuşurdunuz - Son Dakika
21.01.2026 23:07
Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada II. Dünya Savaşı'na atıfta bulunan ABD Başkanı Donald Trump, kontrolünü ele geçirme planları kurduğu Grönland ile buzla kaplı adanın bağlı olduğu Danimarka'ya yüklenerek, "Biz olmasak hepiniz Almanca konuşurdunuz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen ve küresel kamuoyunda yakından takip edilen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD'nin küresel güç konumuna vurgu yaparak, "Biz sanılandan çok daha büyük bir gücüz. Sanırım bunu iki hafta önce Venezuela'da anladılar" dedi.

"BİZ OLMASAK HEPİNİZ ALMANCA KONUŞURDUNUZ"

II. Dünya Savaşı'na atıfta bulunarak Danimarka'ya yüklenen Trump, "II. Dünya Savaşı'nda Danimarka, sadece altı saatlik bir çatışma ile Almanya'nın eline geçti ve hem kendini hem de Grönland'ı savunmaktan tamamen aciz kaldı. O noktada, ABD harekete geçmek zorunda kaldı. Kendi güçlerimizi Grönland'ı tutmak için gönderme ihtiyacı hissettik. Biz olmasak hepiniz Almanca konuşurdunuz" ifadelerini kullandı.

"AMA ŞİMDİ NE KADAR NANKÖRLER…"

Savaş sonrası sürece de değinen Trump, "Savaştan sonra Grönland'ı Danimarka'ya geri verdik. Bunu yapacak kadar ne kadar aptaldık, ama yaptık, geri verdik. Ama şimdi ne kadar nankörler…" sözleriyle konuşmasını sürdürdü. Trump'ın açıklamaları, salonda ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Danimarka, Grönland, Politika, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
