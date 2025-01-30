Trump'tan Guantanamo'ya Yeni Gözaltı Tesisi Talimatı - Son Dakika
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Dünya

Trump'tan Guantanamo'ya Yeni Gözaltı Tesisi Talimatı

Trump, Guantanamo'da 30 bin kişilik göçmen gözaltı tesisi kurulacağını açıkladı. Küba hükümeti kınadı.

30.01.2025 17:33
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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kadar kişiyi barındıracağını belirttiği bir "göçmen gözaltı tesisinin" inşa edilmesi talimatı verdi. Küba hükümeti ise Trump'ın bu planını kınayarak, ABD'yi "yasa dışı olarak bulunduğu Küba topraklarında işkence ve yasa dışı gözaltı yapmakla" suçladı.

Trump, Küba'daki ABD Donanma üssünde, yüksek güvenlikli askeri hapishaneden ayrı olacak tesisin, "Amerikan halkını tehdit eden en azılı yabancı suçluları" barındıracağını açıkladı.

Trump'ın bu açıklaması, hırsızlık ya da şiddet suçlarından tutuklanan belgesiz göçmenlerin yargılanıncaya kadar hapiste tutulmasını öngören Laken Riley Yasası'nı imzaladığı sırada geldi. Venezuelalı bir göçmen tarafından geçen yıl öldürülen Georgialı bir hemşirelik öğrencisinin adını taşıyan yasa tasarısı geçen hafta Kongre tarafından onaylanarak Trump yönetim için erken bir yasama "zaferi" oldu.

Trump'tan Guantanamo'da 30 bin yataklı tesisi "hazırlamaya başlama" talimatı

Beyaz Saray'ın Doğu Salonu'nda düzenlenen imza töreninde Trump, yeni Guantanamo kararnamesinin savunma ve iç güvenlik bakanlıklarına 30 bin yataklı tesisi "hazırlamaya" talimatı vereceğini söyledi. Trump, göçmenler için "Bazıları o kadar kötü ki onları tutacak ülkelere bile güvenmiyoruz, çünkü geri gelmelerini istemiyoruz. Bu yüzden onları Guantanamo'ya göndereceğiz... Orası çıkması zor bir yer" dedi.

Trump'a göre bu tesis, ABD'nin belgesiz göçmenleri tutma kapasitesini iki katına çıkaracak.

ABD sınır güvenliği yetkilisi: " Göçmenler, denizde durdurulduktan sonra bu tesise nakledilecek"

ABD'de sınır güvenliğinden sorumlu yetkili Tom Homan, mevcut tesisin genişletileceğini ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından yönetileceğini duyurdu. Homan, "göçmenlerin denizde, ABD Sahil Güvenliği tarafından durdurulduktan sonra doğrudan bu tesise nakledilebileceğini ve en yüksek gözaltı standartlarının uygulanacağını" söyledi.

Cumhuriyetçiler, Kongre'den gözaltı tesisi için fon talep edecek

Tesisin ne kadara mal olacağı ya da ne zaman tamamlanacağı ise henüz belli değil. Bu plan, Cumhuriyetçilerin bir araya getirmeye çalıştığı harcama tasarısının bir parçası olarak Kongre'den mevcut gözaltı tesisinin genişletilmesi için fon talep edeceği bildiriliyor. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, paranın sadece "uzlaşma ve ödenek" yoluyla tahsis edileceğini söyledi.

Küba hükümetinden kınama

Küba hükümeti ise Trump'ın bu planını kınayarak, ABD'yi "işgal altındaki topraklarda işkence ve yasa dışı gözaltı yapmakla" suçladı. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD'nin yeni hükümeti, yasadışı olarak işgal ettiği Küba topraklarında bulunan Guantanamo'daki deniz üssünde, işkence ve yasa dışı gözaltı hapishaneleri olarak bilinen hapishanelerin yakınına yerleştirilecek olan, zorla sınır dışı edilmiş binlerce göçmeni hapsedeceğini duyurdu" ifadelerini kullandı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de Trump'ın bu açıklamalarının "uluslararası hukuka saygısızlık" olduğunu söyledi.

Guantanamo'da "insanlık dışı" koşullar

ABD'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat yönetimler, Guantanamo'da, Guantanamo Göçmen Operasyonları Merkezi (GMOC) olarak bilinen bir tesisi uzun zamandır göçmenleri barındırmak için kullanıyor. Bu uygulama, bazı insan hakları grupları tarafından eleştiriliyor.

Uluslararası Mülteci Yardım Projesi (IRAP), 2024 tarihli bir raporda, ABD hükümetini göçmenleri denizde alıkoyduktan sonra süresiz olarak "insanlık dışı" koşullarda gizlice bahsi geçen tesiste tutmakla suçladı. Biden yönetimi ise bu suçlamaya karşılık, "buranın bir gözaltı tesisi olmadığı ve buradaki göçmenlerin hiçbirinin gözaltına alınmadığı" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Trump'tan Guantanamo'ya Yeni Gözaltı Tesisi Talimatı - Son Dakika

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