Trump'tan Hürmüz Boğazı Tepkisi

22.05.2026 10:51
Trump, İran'ın ticari gemilerden ücret alma girişimine karşı çıktıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden ücret alma girişimlerine tepki göstererek, buranın uluslararası bir su yolu olduğunu ve paralı geçişe müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da katıldığı bir etkinliğin ardından gazetecilerin gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Tahran yönetiminin Umman ile temas kurarak Hürmüz Boğazı'ndaki ticari geçişleri ücrete tabi tutma hazırlığında olduğuna dair haberlerin hatırlatılması üzerine Trump, durumu yakından takip ettiklerini belirtti. Boğazın uluslararası statüsüne vurgu yapan Trump, "Bu konuyu inceliyoruz ve gelişmelerden haberdarız. Ücretli geçiş istemiyoruz, orası uluslararası bir su yoludur. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Tahran'ı askeri açıdan mağlup ettiklerini iddia eden Trump, müzakere sürecinin devam ettiğine işaret ederek, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına kesinlikle izin vermeyeceklerinin altını çizdi. İran limanlarına yönelik uygulanan deniz ablukasının da son derece etkili bir şekilde yürütüldüğünü belirten Trump, donanmanın bölgede başarılı bir görev icra ettiğini kaydetti. Trump, Amerikan güçlerinin onayı olmadan hiçbir geminin İran limanlarına giriş veya çıkış yapamadığını savundu.

Yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun akıbetine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Trump, bu materyali ABD'nin teslim alacağını aktardı. Söz konusu uranyuma ihtiyaçları olmadığını ve büyük ihtimalle imha edeceklerini belirten Trump, materyalin İran'ın elinde kalmasına hiçbir şekilde göz yummayacaklarını vurguladı.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Güvenlik, Politika, Savunma, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

11:27
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:50
Ersun Yanal Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği o ülke
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
10:24
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı
10:22
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
09:44
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
