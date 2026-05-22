Trump\'tan Hürmüz Boğazı Tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden ücret alma girişimlerine tepki göstererek, buranın uluslararası bir su yolu olduğunu ve paralı geçişe müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da katıldığı bir etkinliğin ardından gazetecilerin gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Tahran yönetiminin Umman ile temas kurarak Hürmüz Boğazı'ndaki ticari geçişleri ücrete tabi tutma hazırlığında olduğuna dair haberlerin hatırlatılması üzerine Trump, durumu yakından takip ettiklerini belirtti. Boğazın uluslararası statüsüne vurgu yapan Trump, "Bu konuyu inceliyoruz ve gelişmelerden haberdarız. Ücretli geçiş istemiyoruz, orası uluslararası bir su yoludur. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Tahran'ı askeri açıdan mağlup ettiklerini iddia eden Trump, müzakere sürecinin devam ettiğine işaret ederek, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına kesinlikle izin vermeyeceklerinin altını çizdi. İran limanlarına yönelik uygulanan deniz ablukasının da son derece etkili bir şekilde yürütüldüğünü belirten Trump, donanmanın bölgede başarılı bir görev icra ettiğini kaydetti. Trump, Amerikan güçlerinin onayı olmadan hiçbir geminin İran limanlarına giriş veya çıkış yapamadığını savundu.

Yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun akıbetine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Trump, bu materyali ABD'nin teslim alacağını aktardı. Söz konusu uranyuma ihtiyaçları olmadığını ve büyük ihtimalle imha edeceklerini belirten Trump, materyalin İran'ın elinde kalmasına hiçbir şekilde göz yummayacaklarını vurguladı.