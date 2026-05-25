Trump\'tan İbrahim Anlaşmaları Vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmanın parçası olarak bölge ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi gerektiğini savundu.

Trump, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır ve Ürdün'ün İbrahim Anlaşmaları'nı imzalamasının zorunlu olması gerektiğini söyledi.

İbrahim Anlaşmaları Trump'un ilk döneminde 15 Eylül 2020'de imzalandı. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri bu anlaşmalar kapsamında İsrail ile ilişkilerini normalleştirmişti.

Trump 25 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çok karmaşık bulmacayı bir araya getirmek için yaptığı tüm çalışmalardan sonra, bu ülkelerin hepsinin, en azından, eş zamanlı olarak İbrahim Anlaşmaları'nı imzalaması zorunlu olmalıdır" diye yazdı.

Trump, 24 Mayıs'ta bu ülkelerin liderleriyle İran'la savaşı sona erdirme çabaları hakkında görüştüğünü söyledi.

"Görüşülen ülkeler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (zaten üye!), Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır, Ürdün ve Bahreyn (zaten üye!)" ifadelerini kullandı.

Bölge ülkelerinin ilişkilerini İsrail ile normalleştirme amacı taşıyan İbrahim Anlaşmaları özellikle Gazze savaşı sonrası daha da belirsiz bir hal aldı.

Suudi Arabistan ve Katar gibi Körfez ülkeleri, bağımsız bir Filistin devleti kurulmadığı sürece İsrail ile ilişkilerini asla normalleştirmeyeceklerini savunuyor.

İran yönetimi ile ABD arasında Mayıs'ın son haftasında bir anlaşmanın yakın olduğuna ilişkin beklentiler gündeme geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bir anlaşmanın 25 Mayıs Pazartesi günü sağlanabileceğini dahi söyledi.

Tahran da yürütülen görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini doğruladı ancak bir anlaşmanın hemen imzalanabilecek kadar yakın olmadığını açıkladı.