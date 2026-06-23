Trump'tan İran'a Nükleer Denetim Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran'a Nükleer Denetim Vurgusu

23.06.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini öne sürdü ve Hürmüz Boğazı'nda rekor petrol geçişini açıkladı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "en üst düzeyde nükleer denetimleri tamamen ve eksiksiz şekilde kabul ettiğini" öne sürerek, denetim hakkının gelecekte uzun süre yürürlükte kalacağını söyledi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın denetimleri kabul etmediğine dair açıklamalarına değindi. ABD Başkanı şu ifadeleri kullandı:

"İran, aksini iddia eden protestolarına ve gerçeği yansıtmayan açıklamalarına rağmen, ayrıca ABD'nin zaferini olabildiğince küçük ve önemsiz göstermeye çalışan yalan haber medyasının sürekli propagandasına karşın, gelecekte çok uzun bir süre boyunca (sonsuzluğa kadar!!!) en üst düzey nükleer denetimleri tamamen ve eksiksiz kabul etti. Bu, 'nükleer dürüstlüğü' güvence altına alacaktır. Eğer bunu kabul etmeselerdi, başka müzakereler olmazdı."

Buna ve İran tarafından verilen diğer önemli tavizlere dayanarak, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına ve deniz ablukasının sürdürülmemesine izin vermeyi kabul ettim. Ancak, ablukanın yeniden uygulanmasının gerekli olması durumuna karşı tüm gemiler yerlerinde kalmaya devam ediyor. Şu aşamada bunun gerçekleşmesi ise oldukça düşük bir ihtimal gibi görünüyor.

ABD Hazine Bakanlığı'nın serbest bıraktığı para ve/veya yaptırım muafiyetleri kapsamında sağlanan kaynaklar, ABD'nin kontrolündeki emanet hesaplarında tutulacak ve yalnızca ABD'den gıda ve tıbbi malzeme satın alınması için kullanılacak. Buna büyük Amerikan çiftçilerimizin ürettiği mısır, buğday ve soya fasulyesi de dahil.

Bunlar İran'ın umutsuzca ihtiyaç duyduğu şeylerdir. Bu bir insani krizdir ve çok geç olmadan, hemen şimdi yardım edilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Görüşmeler iyi gidiyor!"

HÜRMÜZ'DEN REKOR GEÇİŞ İDDİASI

ABD Başkanı, daha sonra attığı bir postta "Dün Hürmüz Boğazı'ndan 19 milyon varil petrol geçti. Bu, tüm zamanların en yüksek seviyesi oldu. Petrol fiyatları düşüşe geçiyor ve dünya artık çok daha güvenli bir yer." ifadelerine yer verdi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin verilerine göre ise boğazdan normal dönemlerde günlük yaklaşık 20-21 milyon varil petrol geçiyor.

Kaynak: ANKA

Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Donald Trump, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan İran'a Nükleer Denetim Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı
Bolu’da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı Bolu'da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı
Karadeniz’de 3 gemiye İHA saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti Karadeniz'de 3 gemiye İHA saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti
Klima çalıştırılamayan uçak fırına döndü, yolcular fenalık geçirdi Klima çalıştırılamayan uçak fırına döndü, yolcular fenalık geçirdi
Eşinin doğumunu kaçırmak istemeyen Doku, Dünya Kupası’ndan çekildi Eşinin doğumunu kaçırmak istemeyen Doku, Dünya Kupası'ndan çekildi

15:09
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 ismin üstü çizildi
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi
15:00
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
14:44
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti
14:32
Özgür Özel: Kemal Bey’e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
13:41
Araç muayenesinde yeni dönem İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 15:21:27. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan İran'a Nükleer Denetim Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.