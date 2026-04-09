Trump'tan İran'a Sert Uyarı
BBC

Trump'tan İran'a Sert Uyarı

09.04.2026 08:09
Trump, İran'a karşı askeri güç kullanılabileceğini belirtti ve gerçek anlaşmanın uygulanmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik sert bir uyarıda bulunarak, "gerçek anlaşma"nın uygulanmaması halinde daha önce görülmemiş ölçekte askeri güç kullanılacağını söyledi.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran ve çevresindeki askeri varlığını sürdüreceğini belirtti.

Açıklamada, anlaşmaya uyulmaması durumunda "ateşin başlayacağı" ve bunun "daha büyük ve daha güçlü" olacağı ifade edildi.

ABD Başkanı ayrıca, anlaşmanın nükleer silahların engellenmesini ve Hürmüz Boğazı'nın açık ve güvenli kalmasını içerdiğini vurguladı.

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ek mühimmat, silahlar ve gerekli olan her şeyle birlikte tüm ABD gemileri, uçakları ve askeri personeli, zaten büyük ölçüde zayıflatılmış bir düşmanın ölümcül şekilde etkisiz hale getirilmesi için İran'da ve çevresinde konuşlu kalmaya devam edecek. Varılan GERÇEK ANLAŞMA tamamen uygulanana kadar bu durum sürecek.

"Herhangi bir nedenle uygulanmazsa ki bu pek olası değil, o zaman 'ateş başlar' ve bu, daha önce kimsenin görmediği kadar büyük, daha iyi ve daha güçlü olur.

"Bu uzun zaman önce kararlaştırıldı ve aksini iddia eden tüm sahte söylemlere rağmen - NÜKLEER SİLAH YOK ve Hürmüz Boğazı AÇIK ve GÜVENLİ olacak. Bu arada harika ordumuz hazırlanıyor ve dinleniyor; hatta bir sonraki hamlesini sabırsızlıkla bekliyor. AMERİKA GERİ DÖNDÜ!"

ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkese ilişkin açıklamalar birbiriyle çelişiyor.

Anlaşmazlıklar, ortaya çıkan 10 maddelik planın farklı versiyonları etrafında yoğunlaşıyor.

Trump, "gerçek anlaşma" olarak adlandırdığı çerçevede ne istediğini açıkça ortaya koydu ve "NÜKLEER SİLAH YOK ve Hürmüz Boğazı AÇIK ve GÜVENLİ olacak" dedi.

İran tarafında ise birkaç farklı versiyon bulunuyor.

İran devlet medyası, İran, Irak, Yemen ve Lübnan'da çatışmaların sona erdirilmesini, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve ABD'nin yaptırımları kaldırmasına tam bağlılığı içeren bir plan yayımladı.

Daha sonra İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin 10 maddelik planı ortaya çıktı ve buna uranyum zenginleştirme ile Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdürmesi eklendi.

Zenginleştirmeye ilişkin talepler, güvenlik konseyinin açıklamasının İngilizce çevirisinden daha sonra çıkarıldı.

Trump'ın paylaşımında ateşkesin Lübnan'ı kapsadığına dair herhangi bir ifade yer almadı; bu da ateşkes anlaşmasının şartlarına ilişkin başlıca tartışma noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

Kaynak: BBC

Donald Trump, ABD Başkanı, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Selçuklu’da Dünya Sağlık Günü’nde Anlamlı İki Açılış Selçuklu'da Dünya Sağlık Günü'nde Anlamlı İki Açılış
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
Asensio’dan Fener taraftarını havalara uçuran haber Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
Zendaya’dan romantik jest Kalbinin üzerine dövme yaptırdı Zendaya'dan romantik jest! Kalbinin üzerine dövme yaptırdı
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
69 yaşındaki katilden bir garip itiraf “15 parçaya böldüm“ dedi, cinayeti kabul etmedi 69 yaşındaki katilden bir garip itiraf! "15 parçaya böldüm" dedi, cinayeti kabul etmedi

09:22
Dünyaya rahat nefes almak haram 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
08:55
Ünlülere yeni dalga operasyon Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
08:32
Geceye damga vuran kare Herkes onu konuşuyor
Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
07:54
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
07:16
İran’dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
İran'dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
06:37
Ateşkes sonrası İsrail’den ilk adım
Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım
05:52
Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı
Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı
