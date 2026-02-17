Trump'tan İran'a sert uyarı: Yok olurlar

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la gerilimin sürdüğü bir dönemde Tahran yönetimine yönelik sert bir uyarıda bulundu. Trump, İran'ın kendisine yönelik bir suikast girişiminde bulunması halinde ülkesinin çok güçlü bir karşılık vereceğini belirtti ve "İran'ı yok edebilecek talimatlar" verdiğini söyledi.

"İRAN İÇİN KORKUNÇ OLUR"

Trump, ABD merkezli News Nation kanalına verdiği röportajda, İran'ın kendisine zarar vermeye kalkışmasının sonuçlarının "İran için korkunç" olacağını vurguladı.

ABD Başkanı, bu tür tehditler karşısında çok güçlü bir yanıt verilmesi gerektiğini söyleyerek İran'ı adeta "yok olma" ile tehdit etti. Trump "İran'ın beni öldürmesi onlar için korkunç olurdu, benim için değil. Bunu yaparlarsa, yok olurlar. Böyle bir şey olursa diye talimatlarımı zaten bıraktım." diyerek gözdağı verdi.

Trump'ın sözleri, İran ve ABD arasında zaten yüksek olan siyasi ve askeri gerilimin yeniden alevlenme riskini gündeme taşıdı.