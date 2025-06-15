Trump'tan İran'a yeni tehdit - Son Dakika
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Dünya

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump\'tan İran\'a yeni tehdit
15.06.2025 09:34
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ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir tehdit daha geldi. Trump "Eğer İran tarafından herhangi bir şekilde saldırıya uğrarsak, ABD Silahlı Kuvvetlerinin tüm gücü ve kudreti, daha önce hiç görülmemiş seviyelerde üzerinize çöker" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran ile İsrail arasındaki son çatışmada taraf olmadığını söyledi. Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu gece İran'a yönelik saldırıyla ABD'nin hiçbir ilgisi yok."

"İRAN VE İSRAİL ARASINDAKİ KANLI ÇATIŞMAYI SONA ERDİREBİLİRİZ"

Trump sözlerine şöyle devam etti: "Eğer İran tarafından herhangi bir şekilde saldırıya uğrarsak, ABD Silahlı Kuvvetlerinin tüm gücü ve kudreti, daha önce hiç görülmemiş seviyelerde üzerinize çöker. Ancak, İran ve İsrail arasında kolayca bir anlaşma yapabilir ve bu kanlı çatışmayı sona erdirebiliriz!!!"

İran ise, ABD ve müttefiklerini, Tahran'ın misilleme saldırılarını engellememeleri konusunda uyardı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, geçtiğimiz günlerde İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti. İran'ın misilleme saldırısı ise dün gece başlamış, saldırılarda Tel Aviv olmak üzere birçok kentte yıkım meydana gelmişti. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtilmişti.

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan İran'a yeni tehdit - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Alparslan Ertugrul:
    Amerika zaten tüm gücüyle saldırıyor İran'ın bölgedeki bütün Amerika'nın üstlerine saldırı kabiliyetini yok etmesi lazım korkak olurlarsa İran Yok olur başka yolu yok 53 4 Yanıtla
  • oktay sayar:
    iranın karşılık verme hakkı doğdu,İsrail hayatı bir hata yaptı ,hidrojen bombasını unuttu 44 3 Yanıtla
  • SERKAN 06:
    Dünya'yı yaratırken Allah'ın bile sınırlara ayırmayıp parsel parsel bölmediği evrendeki nokta kadar dünyayı insanoğlu paylaşamayıp her gün kan döktü, ve halen kan dökmeye devam ediyor fakat bilmiyorlar ki hesabın üstünde hesap var... 33 1 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu:
    İnşallah bu savaşın kaybedenlerden biride abd olur..zira abd'de isyan kıvılcımı henüz sönmedi ...devamı gelir mi? Bence gelir... 18 0 Yanıtla
  • 78908900:
    söylediklerine kendi inanıyor mu ? 12 2 Yanıtla
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