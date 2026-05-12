Trump\'tan İran Açıklaması

12.05.2026 23:40
ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ve kontrol altında tutulduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olması mümkün değil. Bunu biliyorlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran ile savaş biter bitmez petrol fiyatlarının düşeceğini söyleyen Trump, "Halihazırda tarihinin en yüksek seviyesinde olan borsanın tavan yaptığını göreceksiniz. İran'ın nükleer silaha sahip olması mümkün değil. Nükleer silaha sahip olmayacaklar. Bunu biliyorlar. Bunu kabul ettiler; ama bana söyledikleri bu değildi. Biz oyun oynamayız" ifadelerini kullandı.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 'harika ilişkileri' olduğunu belirterek, "Bence bu böyle devam edecek. Konuşacak çok şeyimiz var. Dürüst olmak gerekirse, İran'ın bunlardan biri olduğunu söyleyemem, çünkü İran'ı tam anlamıyla kontrolümüz altında tutuyoruz. ya bir anlaşma yapacağız ya da onlar yok edilecek. Her halükarda kazanan biz olacağız" diye konuştu.

NATO ile ilgili de değerlendirmede bulunan Trump, NATO'nun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını bildirdi. Trump, "İhtiyacımız olduğunda yanımızda değildi. NATO'ya ihtiyacımız yok demek istemiyorum, ama ihtiyacımız olduğunda orada değillerdi" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Güvenlik, Enerji, Dünya, Son Dakika

