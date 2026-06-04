Trump'tan İran ile Anlaşma Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan İran ile Anlaşma Açıklaması

Trump\'tan İran ile Anlaşma Açıklaması
04.06.2026 08:53
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Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini ve anlaşmanın bu hafta sonu olabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Müzakerelerin çok iyi gittiğini ilettiler. Eğer anlaşma olursa, olmayabilir de, ama olursa mesela bu hafta sonu olabilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir kararname imza töreninin ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, İran'la müzakerelerin halen devam ettiğini belirterek, "Müzakerelerin çok iyi gittiğini ilettiler. Eğer anlaşma olursa, olmayabilir de, ama olursa mesela bu hafta sonu olabilir. İran anlaşmayı imzalaması durumunda nükleer silah geliştirmeyeceği ve edinmeyeceği konusunu kabul etmiş olacak. Tahran bunu kabul etmeye çok yakın" ifadelerini kullandı.

Trump, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla ilgili ise söz süreci kontrol altına aldığını ve İran'la müzakere sürecinin devam ettiğini söyledi. Trump, "Hizbullah ile ilk kez görüştük. Dün, İsrail'e ateş açmayacaklarını kabul ettiler, İsrail de onlara ateş açmayacak" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisi için 'iyi bir ortak' olduğunu vurgulayan Trump, "Biz olmasak yaptıkları şeyleri yapamazlardı, hatta yanına bile yaklaşamazlardı" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşma sağlanır sağlanmaz Hürmüz Boğazı'nın açılacağını da dile getirerek, bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığını bildirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump'tan İran ile Anlaşma Açıklaması - Son Dakika

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