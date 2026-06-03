Trump'tan İran ile Diplomasi Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran ile Diplomasi Mesajı

Trump\'tan İran ile Diplomasi Mesajı
03.06.2026 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran ile görüşebileceğini belirterek, nükleer silah tehdidinin ortadan kalkacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Mücteba Hamaney ile görüşebileceğini belirterek, "İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Tahran ile Washington arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Trump, İran lideri Mücteba Hamaney ile diplomatik bir temas kurulabileceğini söyleyerek, "Görüşmeler için acelem yok. İran ile müzakereler hızla ilerliyor. Nükleer silahlara sahip olmayacaklar ve çok daha iyi şeyler yaşanacak, İran çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'ya ateşkes çağrısında bulunduğu öfkeli çıkışını kabul eden Trump, "Onun sürekli Lübnan ile savaşmasından biraz rahatsız oldum. Bugüne kadar çok iyi çalıştık. Bibi'yi çok severim ve onunla çok iyi anlaşırım. Ben bir savaş dönemi başkanıyım, o da bir savaş dönemi başbakanı" diye konuştu.

Trump, petrol fiyatlarıyla ilgili, "Herkes petrolün varil fiyatının 300-400 dolar olacağını söylüyordu. Şu an varili 98 dolar. Ancak İran'ın nükleer silaha sahip olma ihtimaline bakarsanız, bu ödenecek büyük bir bedel değil" dedi.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan İran ile Diplomasi Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak
Tunceli’de nefes kesen görüntü Kurtlar, yaban keçisini böyle avladı Tunceli'de nefes kesen görüntü! Kurtlar, yaban keçisini böyle avladı
Belçika hava trafiği grev nedeniyle durdu Belçika hava trafiği grev nedeniyle durdu
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
Harita yeniden şekillenebilir İşte il olmaya aday 24 ilçemiz Harita yeniden şekillenebilir! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Beşiktaş Semih Kılıçsoy kararını verdi Beşiktaş Semih Kılıçsoy kararını verdi

14:14
CHP’li Bülent Tezcan hakkında “aile boyu kıyak“ iddiası
CHP'li Bülent Tezcan hakkında "aile boyu kıyak" iddiası
14:05
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
13:36
Uçak indi Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul’da
Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da
13:28
Kahramanmaraş’ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
13:18
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
13:00
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 14:26:32. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan İran ile Diplomasi Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.