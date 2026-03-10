Trump\'tan İran ile Müzakere Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yeni müzakereler konusunda açık kapı bırakarak, şartlara bağlı olarak görüşebileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'la olası yeni diplomatik süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran yönetimiyle yeniden müzakere masasına oturulup oturulmayacağına dair soruları yanıtlayan Trump, Tahran'ın görüşmeye çok istekli olduğunu duyduğunu belirterek, "Mümkün, hangi şartlarda olduğuna bağlı, mümkün, sadece mümkün... Biliyorsunuz, aslında artık konuşmamıza pek de gerek kalmadı, gerçekten düşünürseniz öyle, ama yine de mümkün" ifadelerini kullandı.