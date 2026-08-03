Trump'tan İran ile Müzakere Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan İran ile Müzakere Açıklaması

Trump\'tan İran ile Müzakere Açıklaması
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Trump, ABD-İran müzakerelerinin bugün yeniden başlayacağını duyurdu, büyük saldırı iptal edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey'den Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, ABD-İran görüşmelerinin bugün yeniden başlayacağını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın 'nükleer silahsızlandırılması' konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğini kaydetti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve İran ile yapılan görüşmeler nedeniyle planladıkları 'büyük çaplı saldırıyı' iptal ettiğini aktaran Trump, "Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacaktı. Ancak bizden bunu yapmamamızı istediler. Lütfen bunu yapmayın, dediler; komşuları da aynı şeyi söyledi. Şu anda yaptığımız şey, onlarla müzakereler yoluyla görüşmek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump'tan İran ile Müzakere Açıklaması - Son Dakika

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