ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail ve İran 'ateş etmeyi' derhal durdurmalı" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran'a askeri operasyonları durdurma çağrısında bulundu. Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ve İran 'ateş etmeyi' derhal durdurmalı" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Trump'tan İsrail ve İran'a Dur çağrısı - Son Dakika
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