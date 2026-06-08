Trump\'tan İsrail ve İran\'a Dur çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail ve İran 'ateş etmeyi' derhal durdurmalı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran'a askeri operasyonları durdurma çağrısında bulundu. Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ve İran 'ateş etmeyi' derhal durdurmalı" ifadesini kullandı.