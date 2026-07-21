Trump'tan Kanada Ürünlerine Yüzde 50 Gümrük Vergisi - Son Dakika
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Trump'tan Kanada Ürünlerine Yüzde 50 Gümrük Vergisi

21.07.2026 11:01
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Trump, Kanada'dan ithal ürünlere yeni gümrük vergileri getirdi. Kanada, ABD ile ticaret görüşmelerini hızlandıracak.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen birçok ürüne yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray, yeni vergilerin 30 gün sonra yürürlüğe gireceğini açıklarken, Kanada Başbakanı Mark Carney Washington ile ticaret görüşmelerini gelecek haftalarda "yoğunlaştırmaya" hazır olduklarını söyledi.

Yeni vergiler şarap, hokey sopaları ve çimento gibi tüketim ve sanayi ürünlerini kapsarken, enerji ürünleri, potas, kritik mineraller ve balık gibi Kanada'nın önemli ihracat kalemleri uygulama dışında bırakıldı.

Trump yönetimi, kararı Kanada'nın ABD otomobilleri, süt ürünleri ve alkollü içeceklere yönelik uygulamalarını "eşitsiz ve ayrımcı" bulduğu gerekçesiyle aldığını açıkladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, X hesabından yaptığı açıklamada, yeni vergilerin "ABD'nin Kanada-ABD-Meksika Anlaşması'nı (USMCA) doğrudan ihlal eden tek taraflı ticaret adımlarının son halkası" olduğunu belirterek, Kanada'nın ABD ile müzakereleri hızlandırmaya hazır olduğunu söyledi.

Carney ayrıca Kanada'nın egemenliğine yönelik tehditlere de atıfta bulundu. Bu ifadelerin, Trump'ın Kanada'nın ABD'nin "51. eyaleti" olması yönündeki açıklamalarına gönderme yaptığı değerlendiriliyor.

Kanada, Trump'ın 2025 yılında uygulamaya koyduğu gümrük vergilerine karşılık veren az sayıdaki ülkeden biri olmuş, yaklaşık 30 milyar Kanada doları değerindeki ABD ürününe yüzde 25 ek vergi getirmişti. Ottawa daha sonra bu vergilerin bir kısmını kaldırsa da ABD'den ithal edilen otomobil, çelik ve alüminyuma yönelik vergileri yürürlükte bırakmıştı.

Karar, ABD Yüksek Mahkemesi'nin bu yıl Trump'ın olağanüstü hal yetkilerine dayanarak uyguladığı birçok gümrük vergisini hukuka aykırı bulmasına rağmen alındı. Trump yönetimi son vergileri, ulusal acil durum yetkileri yerine 1930 tarihli Gümrük Yasası'nın ticari ayrımcılığı düzenleyen 338. maddesine dayandırdı.

ABD ile Kanada arasındaki otomotiv sektörü, Meksika'yı da kapsayan entegre tedarik zincirleri nedeniyle yeni vergilerden en fazla etkilenmesi beklenen alanlardan biri olarak görülüyor.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Kanada, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Kanada Ürünlerine Yüzde 50 Gümrük Vergisi - Son Dakika

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