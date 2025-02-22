Trump'tan Macron ve Starmer'a Eleştiri

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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın, gelecek hafta Beyaz Saray'a yapacakları ziyaretten önce yaptığı açıklamada, iki liderin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için "hiçbir şey yapmadıklarını" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, bu açıklamaları iki liderin Beyaz Saray'a yapacakları ziyaretten bir hafta önce geldi. ABD Merkezli Fox News's konuşan Trump, eleştirilerinin yanı sıra Macron ve Starmer'i övdü. Macron'u "arkadaş" olarak gördüğünü, İngiltere Başbakanı'nın "çok iyi bir adam olduğunu düşündüğünü" söyledi.

ABD Başkanı, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin barış görüşmelerinde "hiçbir kartı olmadığını" belirterek, "Onun toplantılarda olmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Avrupalı liderler, Suudi Arabistan'daki ABD- Rusya görüşmelerinin bir gün öncesinde pazartesi günü, Ukrayna ve Avrupa'nın barış görüşmelerine dahil edilmemesi konusunda endişelerini dile getirerek, bir zirve gerçekleştirmişti. Macron'un pazartesi günü Washington'u ziyaret etmesi bekleniyor, Starmer ise perşembe günü ABD'de olacak.