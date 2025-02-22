Trump'tan Macron ve Starmer'a Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Trump'tan Macron ve Starmer'a Eleştiri

Trump, Macron ve Starmer'ın Ukrayna savaşını sona erdirmek için hiçbir şey yapmadığını söyledi.

22.02.2025 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın, gelecek hafta Beyaz Saray'a yapacakları ziyaretten önce yaptığı açıklamada, iki liderin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için "hiçbir şey yapmadıklarını" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, bu açıklamaları iki liderin Beyaz Saray'a yapacakları ziyaretten bir hafta önce geldi. ABD Merkezli Fox News's konuşan Trump, eleştirilerinin yanı sıra Macron ve Starmer'i övdü. Macron'u "arkadaş" olarak gördüğünü, İngiltere Başbakanı'nın "çok iyi bir adam olduğunu düşündüğünü" söyledi.

ABD Başkanı, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin barış görüşmelerinde "hiçbir kartı olmadığını" belirterek, "Onun toplantılarda olmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Avrupalı liderler, Suudi Arabistan'daki ABD- Rusya görüşmelerinin bir gün öncesinde pazartesi günü, Ukrayna ve Avrupa'nın barış görüşmelerine dahil edilmemesi konusunda endişelerini dile getirerek, bir zirve gerçekleştirmişti. Macron'un pazartesi günü Washington'u ziyaret etmesi bekleniyor, Starmer ise perşembe günü ABD'de olacak.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Emmanuel Macron, Donald Trump, İngiltere, Diplomasi, Politika, Ukrayna, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Macron ve Starmer'a Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:07 İddia bomba Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK’da İddia bomba! Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK'da
22:50 Kulisler kaynıyor AK Parti’ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK’ya seçildi Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi
22:11 Vatikan: Papa Franciscus’un durumu kritik Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik
21:20 Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı Dev bankadan açıklama var Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
20:29 Ege Denizi’nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
09:49 Monaco, Al-Musrati’nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı Monaco, Al-Musrati'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 23:40:27. #1.12#
SON DAKİKA: Trump'tan Macron ve Starmer'a Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.