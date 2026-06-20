Trump\'tan Meloni\'ye Sert Eleştiriler

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Fransa'daki G7 Zirvesi'nde kendisiyle fotoğraf çektirmek için defalarca talepte bulunduğunu belirterek, "Şimdi, ABD İran'ı askeri olarak mağlup ettikten sonra Meloni, oy oranlarını yükseltmek için tekrar arkadaş olmak istiyor" dedi. Trump'ın bu paylaşımı, Meloni'nin dün ABD Başkanı'nın daha önceki "fotoğraf için adeta yalvardı" iddialarına verdiği "Ben ve İtalya asla yalvarmayız" yanıtının ardından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi hedef aldı. Meloni'nin Fransa'daki G7 Zirvesi'nde kendisiyle fotoğraf çektirmek için defalarca istekte bulunduğunu öne süren Trump, İtalya'nın ABD'nin İran politikalarına destek vermemesini eleştirdi. Meloni'nin ülkesindeki popülaritesinin düştüğünü iddia eden ve İtalya'nın üslerini kullandırmamasına tepki gösteren Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa'daki G7 toplantısı sırasında benimle fotoğraf çektirmek için defalarca talepte bulundu. İtalya'da popülarite seviyesi kötüye gidiyor; bunun nedeni muhtemelen İran'ın nükleer silah elde etmesini veya geliştirmesini engelleme konusunda İtalya'yı gerçekten seven ve koruyan ABD'yi geri çevirmesidir (Gerçi NATO da öyle yaptı!). ABD'nin İtalya'yı ve 'sözde' diğer NATO müttefiklerini korumak için yılda yüz milyarlarca dolar katkıda bulunmasına rağmen, bize büyük bir lojistik zorluk çıkarılarak İtalya'nın uçak pistlerini kullanmamıza bile izin verilmedi. Şimdi, ABD İran'ı askeri olarak mağlup ettikten sonra Meloni, oy oranlarını yükseltmek için tekrar arkadaş olmak istiyor. Hayır teşekkürler!"

MELONİ DÜN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump'ın bu son paylaşımı, iki lider arasında devam eden 'fotoğraf' krizinin yeni bir perdesi oldu. Trump'ın daha önce İtalyan medyasına, G7 Zirvesi sonrası Meloni'nin fotoğraf çektirmek için "adeta yalvardığını" iddia etmesinin ardından, İtalya Başbakanı dün sanal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, söz konusu açıklamalara yanıt vermişti. Trump'ın müttefiklerine yönelik tavrını eleştiren ve iddiaların uydurma olduğunu vurgulayan Meloni, dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bazı şeyler anında yanıt vermeyi hak eder. Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurma. Açıkçası şaşkınlık içindeyim. ABD Başkanı'nın kendi müttefiklerine neden böyle davrandığını bilmiyorum. Ne de olsa bu ilk kez olmuyor. Sadece Batı'nın düşmanlarına, ABD'nin düşmanlarına karşı aynı kararlılığı göstermemesinin üzücü olduğunu söyleyebilirim, zira bu liderlere karşı çok daha uzlaşmacı bir tutum sergiliyor. Ancak hatırlaması gereken bir şey var: Ben ve İtalya asla yalvarmayız."