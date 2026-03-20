Trump\'tan NATO\'ya Sert Eleştiri

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.03.2026 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, NATO'yu İran operasyonlarına katılmamakla ve Hürmüz Boğazı'na yardım etmemekle eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik operasyonlara katılmayan ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etmeyen NATO ülkelerini eleştirerek, ittifakı 'ABD olmadan kağıttan bir kaplan', müttefiklerini ise 'korkak' olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO'nun İran savaşındaki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Müttefiklerin ABD'yi yalnız bıraktığını savunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"ABD olmadan NATO kağıttan bir kaplandır. Nükleer güce sahip bir İran'ı durdurmak için savaşa katılmak istemediler. Şimdi o savaş onlar için çok az tehlike barındıracak şekilde askeri olarak kazanılmışken, ödemek zorunda kaldıkları yüksek petrol fiyatlarından şikayet ediyorlar ancak Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etmek istemiyorlar. Ki bu, yüksek petrol fiyatlarının tek nedeni olan basit bir askeri manevradır. Bunu yapmak onlar için çok kolay ve çok az risk taşıyor. Korkaklar ve biz bunu hatırlayacağız."

Kaynak: DHA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Dış Politika, Ekonomi, Enerji, Dünya, İran, Nato, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 18:21:30. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.