Trump: Biz İran'a saldırmasaydık ateşkes olmazdı - Son Dakika
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Trump: Biz İran'a saldırmasaydık ateşkes olmazdı

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Trump: Biz İran\'a saldırmasaydık ateşkes olmazdı
25.06.2025 11:32
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Trump: Biz İran\'a saldırmasaydık ateşkes olmazdı
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ABD Başkanı Donald Trump, Lahey'deki zirvede NATO Genel Sekreteri Rutte ile kameraların karşısına geçti. İsrail-İran savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump ''Biz saldırmasaydık ateşkes olmazdı, başarısız olsaydık her şey farklı olurdu. İsrail-İran ile gurur duyuyorum, ateşkes iyi gidiyor. İran'la 4 günde gelişme olabilir, yeni bir ilişki kuracağız'' dedi.

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ikinci gününde devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte kamera karşısına geçti. İsrail- İran savaşıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Trump "Biz saldırmasaydık ateşkes olmazdı, başarısız olsaydık her şey farklı olurdu. İsrail-İran ile gurur duyuyorum, ateşkes iyi gidiyor. İran'la 4 günde gelişme olabilir, yeni bir ilişki kuracağız" diye konuştu.

"SAVUNMAYA ÇOK FAZLA PARA HARCANIYOR"

Trump'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Savunmaya çok fazla para harcanıyor. Şu an çok iyi bir ilişkimiz var (Rutte ile). Her yanımda çok saygıdeğer insanlar var. Adımlarınızı takdir ediyoruz. Şu an savunma harcamasını artırma konusunda kararlıyız. Oylama yapılmadan ne olacağını söyleyemeyiz ama olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum.

"İRAN ARTIK URANYUM ZENGİNLEŞTİREMEZ"

Bir ödeşme yaşandı ve şu anda iyiler. İran şu an hiçbir şeyi zenginleştiremez. 4 gün içinde yeni gelişmeler olabilir. Yapmak istedikleri son şey uranyum zenginleştirme. Belki bizim yerimize başkası gelince yeniden yapabilirler ama şu an bu maceraya atılacaklarını sanmıyorum. Bence sonuç herkes için başarıydı. İran için de başarıydı. Balistik füzeleri bir sürü binayı yıktı. Netanyahu da başarılıydı."

İSTİHBARAT RAPORUNA TEPKİ GÖSTERDİ

Trump, nükleer tesislerin hasar almadığını öne süren istihbarat raporuna ilişkin ise "Bunu bilmiyorlar. Burada çok büyük bir patlama gerçekleşti. Resme baktığınızda her şey simsiyah" ifadelerini kullandı.

"DENİZALTILARDAN 30 TANE TOMAHAWK ATTIK"

Saldırının çok başarılı olduğunu vurgulayan Trump, "Bu saldırıya başarısız demek pilotlara saygısızlık etmektir. Deliklere bakınca yan yana 3 tane göçük görüyoruz. Denizaltılardan 30 tane Tomahawk attık. Hepsi nişan alınan yerin 30 santim yakınına isabet etti. Bu çok yıkıcı bir saldırıydı. Eğer başarısız olsaydık İran durmazdı" diye ekledi.

"GAZZE KONUSUNDA ANLAŞMAYA YAKINIZ"

İsrail'in saldırı, abluka ve işgali altında olan Gazze'ye dair de konuşan ABD Başkanı, "Gazze'de büyük bir ilerleme sağladık. Anlaşmaya yakınız" diye konuştu. Trump, İran'a yönelik saldırıların Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasına da yardımcı olacağını savundu.

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Son Dakika Dünya Trump: Biz İran'a saldırmasaydık ateşkes olmazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ahmet DİNÇ:
    Kılıfı nasıl da uydurdu, birde kahraman oldu inanılır gibi değil, başarılı bir oyundu Filistini unutturdular.... 4 0 Yanıtla
  • Adam:
    Agam bizimle dalga geçiyor 2 0 Yanıtla
  • BRAVL STARS:
    Çuş kero ,tu ker hatî tu yê ker herî 1 1 Yanıtla
  • Sabri Çepni:
    İran katardaki Amerikan üssünü vurdu hemen ateşkes ilan etti. Bütün üsleri vurulacak diye korktular 0 0 Yanıtla
  • Murat Aslan:
    Hadi şimdi israile de saldırda; Orada da ateşkes olsun...Sarı kafalı Lant dmuz bitmez sizin tiyatrolarınız. 0 0 Yanıtla
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