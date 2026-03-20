Trump'tan Netanyahu'ya Uyarı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan Netanyahu'ya Uyarı

20.03.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Netanyahu'ya İran'a yönelik petrol ve gaz altyapı saldırılarından kaçınmasını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede, Tahran yönetimine ait petrol ve doğal gaz altyapısını hedef almaktan kaçınmasını söylediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'yi Beyaz Saray'da ağırladığı görüşme sırasında İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail ordusunun İran'ın Güney Pars Doğal Gaz Sahası'na düzenlediği saldırının ardından Trump, Tel Aviv yönetimine açık bir fren mesajı verdiğini teyit etti. Basın mensuplarının petrol ve doğal gaz tesislerine yönelik saldırılarla ilgili sorusunu yanıtlayan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu konuyu bizzat konuştuğunu belirterek, "Ona bunu yapmamasını söyledim. O da artık yapmayacak" dedi.

Netanyahu ile olan ilişkilerinin genel dinamiklerine de değinen Trump, "Harika anlaşıyoruz ve koordineli çalışıyoruz ancak zaman zaman bağımsız kararlar alabiliyor. Eğer yaptığı bir şeyi beğenmezsem, o eyleme devam etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Dış Politika, Orta Doğu, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 10:50:21. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.