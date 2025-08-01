Trump'tan Nükleer Denizaltı Adımı

ABD Başkanı Donald Trump, iki nükleer denizaltının "uygun bölgelerde konuşlandırılmak üzere" harekete geçtiğini açıkladı.

Trump bu adımın, Rusya'nın eski Devlet Başkanı Dmitri Medvedev'in "oldukça provokatif" yorumlarına cevaben atıldığını kaydetti ve Medvedev'in Rusya Güvenlik Konseyi'nin Başkan Yardımcısı olduğunu hatırlattı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Trump, "bu aptalca ve kışkırtıcı açıklamaların yalnızca bundan ibaret olmama ihtimaline karşı" harekete geçtiğini söyledi ve şunları ekledi:

" Sözler çok önemlidir ve bazen kastı aşan sonuçlar doğururlar. Umarım ki bu da benzeri durumlardan birisi değildir."

Trump, nükleer denizaltıların nerede konuşlanacağını söylemedi.

Medvedev, Trump'ın Moskova'ya yönelik " Ukrayna'da ateşkesi kabul etme" ya da sert yaptırımlarla yüzleşme tehdidi sonrası açıklamalar yapmıştı.

Pazartesi günü Medvedev, Trump'ın Rusya'yla "ultimatom oyunu oynadığını" söyledi.

Medvedev önceki açıklamalarında da Trump'ın ultimatomunu "yapmacık" bulduğunu söyleyerek Rusya'nın bunları umursamadığını ileri sürmüştü.

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