Trump'tan Orban ile Görüşme

20.08.2025 10:00
Trump, Orban ile telefon görüşmesinde Ukrayna zirvesi ve Putin-Zelenskiy görüşmesini ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştüğü bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump'ın görüşmede, Beyaz Saray'daki Ukrayna zirvesi ile ilgili Orban'ı bilgilendirdiği belirtildi. Görüşmede ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy zirvesinin Budapeşte'de yapılma olasılığı ele alındı.

Kaynak: DHA

