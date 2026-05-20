Trump'tan Şara'ya Parfüm Hediyesi
Trump'tan Şara'ya Parfüm Hediyesi

Trump'tan Şara'ya Parfüm Hediyesi
20.05.2026 09:51
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Trump'tan aldığı parfümü sosyal medyada paylaşıp teşekkür etti.

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine gönderdiği parfüm hediyesini ve özel notu sanal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine gönderdiği iki adet parfüm ile Beyaz Saray antetli bir notun fotoğrafını sanal medya hesabından paylaştı. Şara paylaşımında, Trump'ı etiketleyerek, "Bazı görüşmeler iz bırakır; bizimkisi görünüşe göre bir koku bıraktı. Cömertliğiniz ve bu değerli hediyeyi tazelediğiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan. O görüşmenin ruhunun Suriye ile ABD arasında daha güçlü bir ilişkiyi şekillendirmeye devam etmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

Şara'nın paylaştığı fotoğrafta yer alan Beyaz Saray logolu özel notta ise Trump'ın, "Ahmed, sana bu harika parfümü verdiğimde çektirdiğimiz fotoğrafı herkes konuşuyor. Sadece bitmiş olma ihtimaline karşı yenisini gönderiyorum" şeklinde bir mesaj yazdığı ve notu bizzat imzaladığı görüldü.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

