Trump\'tan skandal Türkiye hamlesi! Suudi Arabistan\'a baskı üstüne baskı yapmış

19.02.2026 10:38
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'ı Türkiye'nin KAAN savaş uçağı projesinden ve ilgili silah alımlarından vazgeçirmesi için baskı yaptığı ileri sürüldü; Washington bu adımı, Amerikan savunma sanayi ürünlerinin bölgedeki hakimiyetini korumak ve askeri çıkarlarını güvence altına almak olarak görüyor.

ABD Savunma Bakanlığı'nın, Suudi Arabistan'ın hâlihazırda güçlü bir hava filosuna sahip olduğu gerekçesiyle Türkiye'nin KAAN savaş uçağına yatırım yapmasının Batı çıkarlarına zarar vereceğini düşündüğü ileri sürülüyor.

PAZAR PAYLARI ZAYIFLAYACAKMIŞ

Washington yönetimi, böyle bir satın alımın Amerikan savunma sanayi ürünlerine olan talebi azaltacağı ve bölgedeki pazar payını zayıflatacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

"TRUMP İŞ BİRLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İSTİYOR"

Pentapostagma'daki analize göre ABD, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında savunma teknolojisi alanında olası bir iş birliğinin önüne geçmek istiyor. Haberde, Ankara'nın Avrupa ve Orta Doğu pazarına KAAN'la nüfuz etme çabalarının, Washington'un bölgedeki askeri çıkarlarıyla çeliştiği iddiası yer alıyor.

"ABD, SUUDİ ARABİSTAN İLE İLİŞKİYİ GÜÇLENDİRME DERDİNDE"

Aynı zamanda ABD'nin, Suudi Arabistan'ı geleneksel olarak en büyük savunma tedarikçisi konumunda tutmak için Riyad'la devam eden yüksek meblağlı silah satışları ve stratejik anlaşmalar üzerinden ilişkiyi güçlendirdiği biliniyor.

Trump yönetimi daha önce Suudi tarafına yüz milyar doları aşan Amerikan savunma ekipmanı teklifleri sunacağını duyurmuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 1234 1234:
    hep batinin çikarları doğunun çıkarlari ne olacak 3 0 Yanıtla
  • Uğur Bozkurt Uğur Bozkurt:
    Eyyyy trump .... 1 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    dostum trump 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
