Trump\'tan Venezuela\'ya Yardım Teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela'nın müthiş halkını az önce 2 büyük deprem vurdu, her ikisi de çok şiddetliydi ve can kaybına neden oldu. ABD her türlü yardıma hazır, tüm ilgili kurumlara gerekli emirleri verdim. Yeni ve muhteşem arkadaşlarımızın yanında olacağız. Gelen ilk haberler hiç iyi değil" ifadelerini kullandı.