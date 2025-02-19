Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt

Geniş Video İzle

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'daki ABD-Rusya görüşmelerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin neden çağrılmadığına yönelik soruya "Bugün duydum ki 'Biz davet edilmedik' diyorlarmış. 3 yıldır oradasınız, 3 yıl önce bunu bitirmeliydiniz. Hiç başlamamalıydınız. Daha önce bir anlaşma yapabilirdiniz" yanıtını verdi.

19.02.2025 07:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump bir basın toplantısı düzenleyerek Rusya- Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ve ateşkes sürecini değerlendirdi. Suudi Arabistan'daki görüşmelerin iyi başladığını ve sürecin iyi gideceğini umduğunu belirten Trump, savaşta yüz binlerce askerin öldüğünü ve bunun artık sona ermesi gerektiğini söyledi.

BIDEN YÖNETİMİNİ SUÇLADI

Toplantıda kendisinden önceki Joe Biden yönetimini suçlayan Trump, Ukrayna'nın Suudi Arabistan'daki ABD-Rusya görüşmelerine neden davet edilmediği konusuna bir açıklama yaptı. Ukrayna'nın savaşı daha önce bitirme imkanına sahip olduğu halde Joe Biden yönetiminin de desteğiyle savaşı sürdürmeyi tercih ettiğini savunan Trump, "Bugün duydum ki "biz davet edilmedik" diyorlarmış. Üç yıldır oradasınız, üç yıl önce bunu bitirmeliydiniz. Hiç başlamamalıydınız. Daha önce bir anlaşma yapabilirdiniz. Ukrayna için öyle bir anlaşma yapabilirdim ki, onlara neredeyse tüm topraklarını verebilirdim. Ama onlar bu şekilde yapmamayı tercih ettiler. Ve Başkan Biden, bu konuda ne kadar yanlış hareket ettiğine dair en ufak bir fikri bile yok. Çok kötü ve üzücü." ifadelerini kullandı.

"HİÇ BAŞLAMAMASI GEREKEN BİR SAVAŞTI"

Savaşın nedeni konusunda Rusya ile ilgili net bir değerlendirme yapmayan Trump, zayıf liderlik gösterdikleri için hem Biden'ın hem de Zelenski'nin "hiç başlamaması gereken" bir savaşın kapısını araladığını savundu.

"AVRUPA BARIŞ GÜCÜ'NE VARIM"

Öte yandan Trump bazı Avrupa liderlerinin destekleyip bazılarının çekimser kaldığı barış planının bir parçası olarak Avrupa barış gücü askerlerinin Ukrayna'da konuşlanması ihtimaline sıcak baktığını ve böyle bir öneriyi desteklediğini açıkladı. Trump, Avrupa barış gücü askerlerinin Ukrayna'da konuşlanması fikrine nasıl baktığı sorusuna, "Eğer bunu yapmak istiyorlarsa bu harika. Ben buna varım. Eğer bunu yapmak istiyorlarsa bu iyi olur." diye yanıt verdi.

Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin bu fikirden bahsettiğini hatırlatan Trump, "Eğer bir barış anlaşması yaparsak, bence Avrupa açısından oraya asker göndermemiz gerekmeyecek çünkü biz çok uzaktayız ama orada asker bulundurmak iyi olur. Buna hiç itirazım olmaz." değerlendirmesini yaptı. Özellikle Fransa'nın buna istekli olduğunu bildiğini belirten Trump, böyle bir adımın "güzel bir jest" olacağını kaydetti.

"UKRAYNA'NIN ŞEHİRLERİ GAZZE'YE BENZİYOR"

Ukrayna'da halen savaş yasalarının geçerli olduğunu belirten Trump, ülkede uzun zamandır seçim yapılmadığını halkın Zelenski'den pek de memnun olmadığını söyledi.

Trump, "Seçim yapmayalı uzun zaman oldu. Bu Rusya ile ilgili bir şey değil. Bu düşünce benden ve diğer birçok ülkeden geliyor. Ukrayna'daki şehirler kelimenin tam anlamıyla Gazze'ye benziyor. İnsanlar bundan bıktı. İnsanlar bir şeylerin olduğunu görmek istiyor" ifadesini kullandı. Trump, bir soru üzerine, Avrupa'daki ABD askerlerini geri çekme gibi bir düşüncesinin olmadığını belirtti.

Trump\'tan "Zelenski Suudi Arabistan\'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Donald Trump, Politika, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan 'Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?' sorusuna zehir zemberek yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet Yılmaz:
    abd siz ancak oralardan alacaniz petrolü düşünürsünüz gerisi hikaye 85 4 Yanıtla
  • Volkan Sahinkaya:
    Adamların savaşa girmesine ebep olanlar şimdi savaşın sorumlusunu savaşa ittikleri olarak göstermeye çalışıyor. ABD'yi müttefik kabul etmenin sonuçları hep aynı maalesef. 76 1 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    Rusya İran'ı gözden çıkarma karşılığında ABD Ukrayna'ya yi Feda edecek demedi demeyin 39 3 Yanıtla
  • Ayhan Cakir:
    Bu sarı domuzun niyeti tüm dunyayı ele geçirmek, gözünü toprak doyursun. İnsanlığın başına bela olacak. 38 2 Yanıtla
  • Mert Can:
    Amerikayla yatıp kalkanın onlara güvenenin sonu hep böyle olmuştur .her gittiği yeri yakıp yıkan adiler.biz bunları yıllardır deneyimledik Ama... 36 1 Yanıtla
  • bülent C.:
    Abd kendi çıkarı olmayan ( PARA ) yere çökmez ve karışmaz. Eğer bir konu üzerine gidiyorlarsa orada onların çıkarı vardır. Abd hep böyleydi paranın gücü Ekonomik güç elinde tutan Dünyada söz sahibi olur istediğini yapar. Herşeyi ele geçiren siyonist örneği gibi. 25 1 Yanıtla
  • Neco Ergenc:
    ABD n diyorsa şüphelenmek emzemdir 18 1 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Reis dibine kadar hakli ! ingilizin oyununa geldi . milletini kirdirdi ! sonuç sifir 10 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Turp siyasi manevra yapıyor, Bidon un her yaptığı hatalı demeye getiriyor, yoksa Ukrayna umrunda bile değil, bir kalemde sildi, oysa Turuncu Devrim ile ülkeyi önce karıştırdı sonra bu Komedyen i Başkan yaptı sonrada silah yardımı yaptı. Tüm devletlerde sadece siyasi akıl vermez bu kararları, her devletin bizde olduğu gibi devlet adamları vardır, istihbarat ve askeri kanatta, onlar daimidir ve çoğu kararları onlar verir. Yani Abd başkanı değişsede politika değişmez. 6 0 Yanıtla
  • Gokcen Haan:
    zelenski değerleri madenlerin yarısını ABD ye vermeyi kabul etmedi, Trump da hemen 'seçim yapılsın' çığırtkanlığına başladı, savaşta insanlar çocuklar ölüyor zerre umrunuzda değil, ne kadar yavşaksınız yaa 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
20:47 Ukrayna, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik salvolarına karşı resti çekti Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 13 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 13 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
09:30 Cenk Eren, ünlü isimlere yıllar sonra ateş püskürdü: Allah cezasını veriyor Cenk Eren, ünlü isimlere yıllar sonra ateş püskürdü: Allah cezasını veriyor
09:24 Altın çifte rekor kırdı Altın çifte rekor kırdı
09:19 Virüslü domates alarmı Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı Virüslü domates alarmı! Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:27 Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi Adreslerden cephanelik çıktı Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 22:04:40. #1.11#
SON DAKİKA: Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.