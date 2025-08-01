Trump Temsilcisi Gazze\'de İnsani Yardım Ziyareti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile Gazze İnsani Yardım Vakfı'na ait yardım dağıtım noktasını ziyaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail'deki temaslarının ardından Gazze'ye gitti. Witkoff, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile Gazze'nin güneyinde ABD-İsrail güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) ait yardım dağıtım noktasını ziyaret etti.

Büyükelçi Huckabee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusundan brifing aldık ve sahadaki insanlarla konuştuk. GHF günde 1 milyondan fazla öğün, inanılmaz bir başarı" ifadelerini kullandı.