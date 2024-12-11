Trump, Türkiye\'ye Yeni Büyükelçi Olarak Tom Barrack\'ı Aday Gösterdi

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yeni büyükelçi olarak Colony Capital'ın kurucusu Tom Barrack'ı aday gösterdi.

ABD'nin 47'inci başkanı seçilen Donald Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak Colony Capital adlı yatırım şirketinin kurucusu Tom Barrack'ı aday gösterdiğini duyurdu. Trump yaptığı açıklamada, "Tom Barrack'ın Türkiye'ye bir sonraki büyükelçimiz olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Tom, 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönetti. Hem siyaset hem de iş dünyasındaki çok çeşitli kanaat önderleri nezdinde saygı duyulan, deneyimli ve makul bir isim olarak tanınmaktadır" dedi.