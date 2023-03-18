Trump tutuklanıyor! Destekçilerine protesto çağrısı yaptı - Son Dakika
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Trump tutuklanıyor! Destekçilerine protesto çağrısı yaptı

18.03.2023 17:04

ABD eski Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Salı günü tutuklanacağını iddia ederek takipçilerine protesto çağrısında bulundu. Trump'un cinsel içerikli film yıldızı olan Stormy Daniels'e ilişkileri hakkında susması için 130 bin dolar ödediği hakkında açılan soruşturma nedeniyle tutuklanacağı öne sürüldü.

Amerika Birleşik Devletleri Eski Başkanı Donald Trump, Manhattan savcılık soruşturması kapsamında Salı günü tutuklanacağını iddia etti.

TAKİPÇİLERİNİ PROTESTOYA ÇAĞIRDI

Sosyal medya platformu Truth Social sayfasında tamamı büyük harflerle yazılı öfkeli bir paylaşımda bulunan Trump, takipçilerini protestoya çağırarak, "Protesto edin ve ülkenizi geri alın" dedi.

TUTUKLANAN İLK ABD BAŞKANI OLABİLİR

Trump, tutuklanma gerekçesini hakkında bir açıklamada bulunmadı. Bölge savcılığı da medyanın konuya ilişkin açıklama talebine yanıt vermedi. Eğer Trump'ın iddiası doğru çıkarsa ABD tarihinde tutuklanan ilk başkan olacak.

NE OLMUŞTU?

Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı olan Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle anlaşmanın geçersiz olduğunu savunmuştu.

İddiaları yalanlayan Trump'un ilişkileri hakkında konuşmaması için Daniels'e 130 bindolar ödediği ve bundan dolayı hakkında açılacak soruşturma kapsamında tutuklanabileceği tahmin ediliyor.

YORUMLAR
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump tutuklanıyor! Destekçilerine protesto çağrısı yaptı - Son Dakika


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