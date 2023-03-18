Trump tutuklanıyor! Destekçilerine protesto çağrısı yaptı

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Trump, tutuklanma gerekçesini hakkında bir açıklamada bulunmadı. Bölge savcılığı da medyanın konuya ilişkin açıklama talebine yanıt vermedi. Eğer Trump'ın iddiası doğru çıkarsa ABD tarihinde tutuklanan ilk başkan olacak.

Sosyal medya platformu Truth Social sayfasında tamamı büyük harflerle yazılı öfkeli bir paylaşımda bulunan Trump, takipçilerini protestoya çağırarak, "Protesto edin ve ülkenizi geri alın" dedi.

NE OLMUŞTU?

Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı olan Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle anlaşmanın geçersiz olduğunu savunmuştu.

İddiaları yalanlayan Trump'un ilişkileri hakkında konuşmaması için Daniels'e 130 bindolar ödediği ve bundan dolayı hakkında açılacak soruşturma kapsamında tutuklanabileceği tahmin ediliyor.