Trump, Ukrayna ile Nadir Elementler Anlaşmasına Yakın

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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile nadir toprak elementlerinin ABD'ye verilmesi konusunda bir anlaşma imzalamaya oldukça yakın olduklarını söyledi.

Nadir toprak elementlerinin ABD'ye verilmesi ile ilgili anlaşmanın revize edilmiş bir versiyonunun önceki gün Ukrayna'ya göndermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ile bu konuda anlaşma imzalamaya oldukça yakın olduklarını söyledi. Trump, "Sanırım (Ukraynalılar) bunu istiyor. Kendilerini bu konuda iyi hissediyorlar ve bu önemli, büyük bir anlaşma ama istiyorlar. Bu, bizi o ülkede tutuyor ve onlar bundan çok memnun. Paramızı geri alıyoruz" dedi.

Günün erken saatlerinde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz da Zelenski'nin anlaşmayı "çok kısa süre içinde" imzalayacağını söylemişti. Zelenski, anlaşmanın ABD ile Ukrayna arasındaki ilişkileri geliştirebileceğini söylemişti. Zelenski, "Bu, ilişkilerimizi güçlendirebilecek bir anlaşma ve burada önemli olan etkinliğini sağlamak için detayları netleştirmek. Sonucu sabırsızlıkla bekliyorum, adil bir sonuç" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 12 Şubat'ta sunulan ilk teklifi, Ukrayna güvenlik garantileri sağlanmadığı gerekçesiyle reddetmişti.