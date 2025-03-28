Trump'ın Grönland ısrarı sürüyor: Uluslararası güvenlik için sahip olmalıyız - Son Dakika
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Trump'ın Grönland ısrarı sürüyor: Uluslararası güvenlik için sahip olmalıyız

Trump\'ın Grönland ısrarı sürüyor: Uluslararası güvenlik için sahip olmalıyız

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın uluslararası güvenlik açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, ABD'nin bu bölgeyi kontrol etmesinin gerekli olduğunu ifade etti.

28.03.2025 22:10
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ABD Başkanı Donald Trump, avukatı Alina Habba'nın New Jersey Başsavcısı olarak atanmasıyla ilgili Beyaz Saray'da düzenlenen yemin töreninde gazetecilerin sorularını cevapladı.

"ULUSLARARASI GÜVENLİK İÇİN GRÖNLAND'A SAHİP OLMALIYIZ"

Grönland'daki ABD askeri varlığının genişletilmesi planları sorulan Trump, "Grönland'a ihtiyacımız var. Daha önemlisi, uluslararası güvenlik için Grönland'a sahip olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Trump: Uluslararası güvenlik için Grönland'a sahip olmalıyız

"DANİMARKA'YA VEYA BAŞKA BİRİNE GÜVENMİYORUZ"

Trump, Grönland'ın her yerinde Çin ve Rus gemilerinin dolaşmasından rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, "bu durumla ilgilenmesi" için Danimarka'ya veya başka birine güvenmediklerini kaydetti. Trump, Grönland çevresindeki su yollarının buz kırıcılarla açılarak kullanılır hale geldiğine işaret ederek, bu su yollarıyla "doğrudan Çin'e ve Rusya'ya erişim sağlandığını" belirtti.

"ANLAMIYORLARSA AÇIKLAMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

"Grönland modern çağda çok önemli. Bence Danimarka ve Avrupa Birliği (AB) bunu anlıyor. Eğer anlamıyorsa, açıklamak zorunda kalacağız." diyen Trump, bölge hakimiyeti konusunda ABD'nin tutumunun altını çizdi.

Trump: Uluslararası güvenlik için Grönland'a sahip olmalıyız

TRUMP'IN GRÖNLAND'LA İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Trump, yeniden göreve gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiriyor. ABD Başkanı, 23 Aralık 2024'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini savunarak, adanın mülkiyet ve kontrolünün sağlanmasını "mutlak bir zorunluluk" olarak nitelendirmişti. Trump, 13 Mart'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı Oval Ofis'te de benzer açıklamalarda bulunarak, "(Grönland'ın ABD tarafından ilhakı) Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı. Grönland yönetimi bu söylemlere karşı Ada'nın "satılık olmadığı ve olmayacağı" yönünde açıklamalar yaparken, Danimarka da Grönland'ın yanında durduğunu vurgulamaya devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Trump'ın Grönland ısrarı sürüyor: Uluslararası güvenlik için sahip olmalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şeyhmus Benek:
    pey pey resmen dünyaya diktatörlük yapıyor bence dünya ABD karşı birleşmeli en tehlikeli 11 0 Yanıtla
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