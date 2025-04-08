Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya askeri müdahale düşünüyor - Son Dakika
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Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya askeri müdahale düşünüyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Meksika'daki uyuşturucu kartellerine insansız hava aracı saldırıları düzenlemeyi değerlendirdiği iddia edildi. ABD'li güvenlik yetkilileri, Meksika'nın onayı olmaksızın tek taraflı bir askeri müdahalenin de masada olduğunu kaydetti.

08.04.2025 22:58
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ABD'de Başkan Donal Trump yönetimi, Meksika'daki uyuşturucu kartellerine insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlemeyi planlıyor.

'MEKSİKA'DAKİ KARTELLERE İHA SALDIRILARI' PLANI

NBC News'e konuşan mevcut ve eski ABD'li güvenlik yetkilileri, konuya ilişkin iddialarda bulundu. Kaynaklar, Trump yönetiminin, Meksika'nın onayıyla kartel üyeleri ve onların lojistik ağlarına yönelik İHA saldırıları düzenlenmesi ihtimalini görüştüğünü öne sürdü. İddialar arasında, İHA uçuşlarıyla, uyuşturucu karteli üyesi olduğu değerlendirilen kişilerin yanı sıra bu kişilere ait araçların, depoların ve diğer lojistik unsurların hedef alınabileceği yer aldı.

TEK TARAFLI ASKERİ MÜDAHALE DE MASADA

Meksika'nın onayı olmaksızın tek taraflı bir askeri müdahalenin de masada olduğunu kaydeden yetkililer, henüz nihai bir karara varılmadığı bilgisini paylaştı. Öte yandan kaynaklar, tek taraflı bir askeri adımın, iki ülke ilişkilerinde gerilime yol açabileceği, göç ve güvenlik gibi alanlarda mevcut işbirliğini tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

ABD'NİN MEKSİKA KARTELLERİNE YÖNELİK İHA OPERASYONLARI

ABD Merkez İstihbarat Teşkilatının (CIA), şubat sonlarında Meksika'da uyuşturucu kartellerine ait fentanil laboratuvarlarına yönelik gizli insansız hava aracı (İHA) uçuşları yaptığı iddia edilmişti. Yetkililer, CIA'in gizli gerçekleştirdiği İHA operasyonlarında ölümcül eylemlerde bulunma yetkisine sahip olmadığını, bu uçuşlarla kartellere ait fentanil laboratuvarlarının yerlerinin tespit edilerek toplanan bilgilerin Meksikalı yetkililere iletildiği bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya askeri müdahale düşünüyor - Son Dakika

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