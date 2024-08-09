Trump ve Harris Arasındaki Tartışma Tarihi Belli Oldu

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ABC News kanalı , ABD’de başkan adayları Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki televizyon tartışmasını 10 Eylül’de yayımlayacağını açıkladı.

Trump’ın Demokrat Partili rakibiyle birden çok kez televizyon tartışması yapmaya hazır olduğunu açıklamasından sonra tartışma duyurusu kanalın X hesabından yapılan yapıldı.

Trump “Üç tartışma yapmamız gerektiğini düşünüyoruz” darken, ek iki tartışmanın sırasıyla Fox News ve NBC’de yapılmasını önerdi.

Harris, ABD’deki ilk tartışmaya katılacağını Michigan’daki seçim mitinginde açıkladı ve sonra Harris de ek tartışmalara açık olduğunu belirtti.

ABC, tartışmanın moderatörlüğünü David Muir ve Linsey Davis’in yapacağını belirtti.

Harris, Detroit’teki seçim mitinginde “Donald Trump ile tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum ve sonunda 10 Eylül gibi bir tarihimiz var. Sonunda bunu yapma sözü verdiğini duydum ve dört gözle bekliyorum” diye konuştu.

Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Trump, Başkan Joe Biden ile Haziran’da bir televizyon tartışmasına çıkmıştı.

İkilinin 10 Eylül’de yeniden karşı karşıya gelmesi bekleniyordu, ancak Biden tartışmada Trump’a karşı sergilediği feci performanstan sonra yarıştan çekildi. Bu da Harris’in Demokrat Parti adayı olmasının önünü açtı.

Trump daha önce muhafazakar Fox News kanalının ev sahipliği yapacağı bir televizyon tartışması istediğini söylemiş ve Pennsylvania eyaletinde “daha sonra belirlenecek bir yerde yapılacağını” söylemişti.

Harris kampanyası ise yine 10 Eylül’de bir televizyon tartışması istediklerini kaydetmişti.

New York Times’ın haberine göre NBC sonbahardaki bir televizyon tartışması için taraflarla görüşüyor.

Fox News ise Pennsylvania’da yapılacak bir televizyon tartışması için her iki kampanya ekibine de resmi birer mektup yolladı. Ancak Harris kampanyası, başka tartışmaların planlanmasından önce Trump’ın ABC’deki tartışmaya katılması gerektiğini belirtti.

Trump Mar-a-Lago’daki evinde Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Harris ile 4 Eylül’de Fox News’te ve 25 Eylül’de NBC’de iki tartışma daha yapmak istediğini söyledi.

Trump, CBS kanalının da başkan yardımcısı adayları JD Vance ve Tim Walz arasındaki tartışmaya ev sahipliği yapacağını belirtti.

Ulusal ve seçimin çekişmeli geçmesi beklenen eyaletlerde yapılan kamuoyu yoklamaları Harris’in son günlerde destek artırdığını gösteriyor. Ancak Beyaz Saray yarışı yine de başa baş görünüyor.