Trump ve Netanyahu Beyaz Saray\'da Buluşuyor

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ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump, Başbakan Netanyahu'yu 4 Şubat 2025'te Beyaz Saray'da bir toplantıya davet etti. Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın ikinci döneminde Beyaz Saray'a davet edilen ilk yabancı lider oldu" denildi.

İsrail basınına göre, Trump ile Netanyahu'nun görüşmesinde Gazze'deki ateşkes başta olmak üzere bölgeler konuların ele alınması bekleniyor.