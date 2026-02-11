Trump ve Netanyahu Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesi sona erdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Trump, Netanyahu ile görüşmesinin çok iyi geçtiğini belirterek, "İsrail Başbakanı Netanyahu ve çeşitli temsilcilerle yaptığım görüşmeyi az önce tamamladım. İki ülke arasındaki güçlü ilişki devam ediyor. İran ile bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek amacıyla müzakerelerin devam etmesi konusunda ısrar etmem dışında kesin bir karara varılmadı. Eğer bir anlaşma sağlanabilirse, Başbakana bunun tercihim olacağını ilettim. Eğer sağlanamazsa, sonucun ne olacağını göreceğiz. İran geçen sefer bir anlaşma yapmamanın kendileri için daha iyi olduğuna karar vermişti ve 'Gece Yarısı Çekiç' operasyonuyla karşı karşıya kalmışlardı - bu onlar için iyi sonuçlanmadı. Umarım bu sefer daha makul ve sorumlu davranırlar. Ayrıca Gazze'de ve genel olarak bölgede kaydedilen büyük ilerlemeyi de ele aldık. Orta Doğu'da gerçekten barış var" ifadelerini kullandı.