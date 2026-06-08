Netanyahu ve Trump İran saldırısını görüştü - Son Dakika
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Netanyahu ve Trump İran saldırısını görüştü

Netanyahu ve Trump İran saldırısını görüştü
08.06.2026 08:36  Güncelleme: 08:37
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İran'ın İsrail'e füze saldırısı düzenlemesinin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Görüşmenin ayrıntıları paylaşılmadı.

İRAN'ın İsrail'e füze saldırısında bulunmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı düzenlemesi gerekçesiyle İran'ın İsrail'e füze saldırısında bulunmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştü. Netanyahu ile Trump'ın telefonda görüştüğünü duyuran İsrail basını, ayrıntı paylaşmadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Netanyahu ve Trump İran saldırısını görüştü - Son Dakika

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